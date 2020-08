Melania Trump: “Basta violenze”… ma veste militare e indigna il web

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione un voto al colore Come lo indossa Idea regalo 4.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

C’era grande attesa per il discorso di Melania Trump in chiusura della seconda giornata della convention repubblicana per la ricandidatura alla presidenza del marito Donald Trump. In un’America provata dagli scontri razziali e dalla pandemia di coronavirus, la First Lady ha scelto la strada dell’unità, pesando le parole e cercando di non offendere nessuno.

“Non voglio usare questo tempo per attaccare gli altri, si divide solo il Paese come abbiamo visto”, ha detto Melania Trump, riferendosi a chi ha parlato nei giorni scorsi, prima di lei, durante la kermesse politica. Melania ha ovviamente riflettuto anche sulle proteste esplose in tutti gli Stati Uniti dopo la morte dell’afroamericano George Floyd e il recente ferimento di Jacob Blake. “Basta violenze e vandalismi fatti in nome della giustizia”, ha precisato Melania.

Pacata nello speech, pronunciato dal palco montato nel Rose Garden della Casa Bianca, ma battagliera nell’outfit. Il look per un’occasione tanto importante non poteva passare inosservato e infatti l’abbigliamento di Melania Trump ha subito infiammato il web. Portamento fiero, falcata da modella, sguardo di ghiaccio e un completo khaki di Alexander McQueen dal sapore militare. La giacca con le spalle strutturate, le tasche accentuate e i bottoni oro è abbinata alla longuette plissettata realizzata nello stesso tessuto.

Rigido e rigoroso, l’outfit non ha incontrato il favore degli utenti online, che su Twitter si sono scatenati. C’è chi avrebbe preferito un abito più dolce e romantico, in una tonalità tenue. Altri ricordano che un appuntamento fondamentale come questo per il futuro della First Family avrebbe dovuto essere valorizzato diversamente. Non manca chi affianca il look di Melania Trump alle indimenticabili divise militari di Fidel Castro. Melania parla da sempre attraverso i vestiti, cosa avrà voluto dirci questa volta? Che combatterà a fianco del marito o contro di lui? Di certo sul finale i due si sono scambiati un bacio sulla guancia e sono tornati, mano nella mano, nella White House. La battaglia, almeno in casa Trump, può attendere.

