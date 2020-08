Battiti Live tra total white e look coloratissimi

Sono ritmo e allegria i protagonisti della quarta puntata di Battiti Live. L’appuntamento musicale di Italia 1 fa ballare i telespettatori da casa mentre il pubblico si gode dal vivo le esibizioni nell’incantevole scenografia del Castello Aragonese di Otranto. La padrona di casa Elisabetta Gregoraci, affiancata da Alan Palmieri, conquista con la sua energia e i suoi look strepitosi. Dopo aver scelto il colore nelle puntate precedenti, questa volta Elisabetta, complice un’abbronzatura da sogno, punta tutto sul total white. L’abito bianco di Elisabetta Franchi, con un taglio a tulipano, sottolinea le gambe toniche della star che il 14 settembre inizierà la sua avventura al Grande Fratello Vip.

Bianco per Elisabetta ma colore per tutti gli altri. La giovanissima Chadia Rodriguez canta “Bella così” insieme a Federica Carta e strappa un sorriso con l’outfit da cowgirl pop firmato Barrow. Ai piedi i sandali più trendy degli ultimi mesi, i Padded di Bottega Veneta. Annalisa fa muovere la platea di Battiti Live con “Houseparty” e resta fedele a Dsquared2, optando per un completo floreale composto da shorts e bomber in fantasia abbinata. Fiori anche per Gaia che nella sua esibizione on the road da Alberobello è una visione nel modello svolazzante di Etro.

Passando agli uomini, Irama conquista con le sue hit e con il suo caratteristico look, composto da skinny jeans neri, stivaletti e da una biker jacket a stampa animalier di McQ Alexander McQueen. Non mancano gli orecchini pendenti, la testa riccia e lo sguardo che fa impazzire le fan. Astol non vuole passare inosservato per la sua esibizione con Emma Muscat e fa il pieno di consensi nella camicia barocca di Versace. Guarda nella gallery come si sono vestiti i protagonisti di Battiti Live.

