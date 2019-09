Milano Fashion Week: copia i trend dalle star

E’ calato il sipario anche sulla Milano Fashion Week primavera-estate 2020. Come al solito, in prima fila alle sfilate si è alternato un esercito di bellissime, che ha posato a favore di camera con i look più belli delle collezioni precedenti.

Al di là delle nuove proposte in passerella per la stagione che verrà, è il caso di analizzare gli outfit sfoggiati dalle star, per essere sicuri di azzeccare abiti e accessori per l’inverno in arrivo. Ecco i trend da copiare:

Pantaloni: è da prediligere il modello “palazzo”, ampio e morbido. L’abbiamo visto su Georgina Rodriguez da Alberta Ferretti e Laura Chiatti da Laura Biagiotti. Se volete virare sulla tuta-chic, copiate Melissa Satta in Tommy Hilfiger.

Mini: romantico come l’abitino blu in tulle di Chiara Ferragni, super sexy come la gonna aderente Versace di Alessia Marcuzzi o divertente come la skirt multirighe Iceberg di Giulia Salemi, l’importante è che sia cortissima.

Fantasie: dalle rose Blumarine di Claudia Gerini e Paola Turani al camouflage Ermanno Scervino di Cristina Marino fino alle tigri Aniye By di Marica Pellegrinelli. Ma attenzione, le maxi stampe sono difficili da portare e non donano a tutte.

Gonne lunghe: fiori, come quelli blu e romantici di Cecilia Rodriguez in Luisa Beccaria, e parole, come quelle impresse sul modello a tubo Genny di Francesca Rocco.

Insomma di spunti questa MFW ne ha offerti per tutti i gusti, non vi resta che buttarvi sullo shopping.

LEGGI ANCHE

>>>Jennifer Lopez rifà la storia con il Jungle Dress<<<

>>>Milano Fashion Week, Chiara Ferragni regina d’incassi<<<

>>>Winnie Harlow, la polemica prende il volo<<<