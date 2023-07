Natalia Paragoni presenta la “principessa di papà” Andrea Zelletta

Grandi emozioni per i neogenitori, ma già si parla del look di Ginevra

Ginevra è nata da soli conque giorni: Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono al colmo della felicità. Stringere la bimba, attesa per nove mesi, è un’emozione incredibile per i neogenitori. E mentre la mamma riceve speldidi mazzi di fiori e fa i conti con il post partum, il papà si dà da fare con la neonata.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, una coppia mediatica

Una storia d’amore nata in tv: nel salotto di Maria De Filippi. E’ Natalia Paragoni la scelta del tronista Andrea Zelletta, nel 2019. L’anno successivo lui è nel cast del Grande Fratello Vip: Natalia lo supporta da casa e talvolta viene fatta entrare nella Casa. Una coppia che dimostra fin da subito un sentimento molto forte. Il pubblico lo percepisce e i follower non mancano sui profili social di entrambi.

Black and white per Ginevra, sui social

A gennaio, proprio su Instagram, l’annuncio della gravidanza: “E’ iniziato un nuovo viaggio, il più bello”, avevano scritto i due. Camicia bianca per entrambi, sbottonata per Natalia Paragoni: una foto in bianco e nero per comunicare l’inizio di questa avventura da genitori.

Ed è sempre il black and white a sottolineare il traguardo: “E’ nata Ginevra. Un’emozione troppo grande! Ti amiamo follemente”. Con la piccola in ospedale, appena nata, sono la coppia più felice del mondo.

Ginevra sui social

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta ci tengono alla privacy, ma la nascita di Ginevra, che ha rivoluzionato le loro vite è difficile da nascondere. Un cuoricino nasconde sempre il volto della bambina, mentre Natalia Paragoni descrive le proprie emozioni. “Dopo tutto cosa voglio di più? – Che emozione stupenda – Piango in ogni momento”, confessa Naty inquadrando Ginevra tra le braccia di Andrea Zelletta.

La prima tutina

E’ proprio il legame padre-figlia a campeggiare sulla tutina di Ginevra, in una delle sue prime immagini condivise da Natalia Paragoni. “Sono la principessa di papà” c’è scritto sul body rosa Nanan, ancora troppo grande per lei. Papà Andrea Zelletta non può che confermare. E per i look in pendant con la mamma c’è tempo. Benvenuta Ginevra!

