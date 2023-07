Elisabetta Gregoraci con solo… mezzo reggiseno per la quarta puntata di Battiti Live

Si balla e si canta su Italia 1, con “Radio Norba Cornetto Battiti Live”, il festival musicale tanto amato dell’estate italiana. A fare gli onori di casa, una Elisabetta Gregoraci sempre perfetta. I suoi outfit sono acclamatissimi sui social e quello della quarta puntata non è da meno.

Il look asimmetrico di Elisabetta Gregoraci

Sceglie il giallo Elisabetta Gregoraci: per la quarta puntata di Battiti Live la conduttrice è frizzante e solare con un particolare long dress Ley M. Lo spacco profondo è una costante dei suoi outfit (qualche volta l’ha tradita), ma stavolta il focus è sulla parte alta del vestito. Il corpetto asimmetrico è sbracciato e su un lato diventa… un reggiseno. Il risultato è che, inquadrata da quella parte, la Gregoraci sembra indossare un costume, anzi mezzo.

La Gregoraci con la giacca

Sobrietà e sensualità vanno a braccetto con questo outfit, che propone una scollatura davvero particolare. I capelli, raccolti sul capo e lasciati lunghi e mossi nella parte bassa, coprono in parte le spalle mascherando scorci di pelle. Ai piedi, sandali lace-up Nina Lilou.

La puntata è stata registrata lo scorso 7 luglio a Gallipoli: il clima non era ancora torrido e sul palco, a tarda notte, Elisabetta Gregoraci ha avuto bisogno di una giacca.

I look di Battiti

Una Elisabetta Gregoraci che si fa guardare. All’appuntamento estivo di Battiti Live, di cui è al timone dal 7 anno consecutivo, Eli non si fa mai trovare impreparata. I suoi outfit, sempre trendy e sexy, in rete sono cercatissimi e sono una costante per chi vuole trarre ispirazione per il proprio guardaroba. Audace per la prima puntata, sinuosa per la seconda, nude look per la terza e adesso l’ultimo yellow dress: cosa riserverà per le prossime serate? Sicuramente un altro look da migliaia di like.

