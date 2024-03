A spasso col bebè, ecco le carrozzine scelte dalle mamme vip

Il freddo dell’inverno non ha fermato le vip tra le vie dello shopping insieme ai loro bebè tutti infagottati in pratici passeggini. Non può che essere lo stesso adesso con la bella stagione: belle passeggiate al parco con i figli a bordo delle carrozzine. Sono proprio i “mezzi di trasporto” dei piccoli ad attirare l’attenzione: sono scelte che mettono al centro praticità e comfort ma senza rinunciare all’aspetto fashion.

Praticità, ma senza rinunciare allo stile

Robustezza, comfort e praticità sono le caratteristiche più ambite dalle vip nella scelta della carrozzina, ma sempre senza rinunciare allo stile. Per questo la scelta di Natalia Paragoni cade su una Boogaboo dalle ruote grandi che la rendono adatta anche per passeggiare sulla neve in montagna. Il modello Gb scelto da Chloe Sevigny è il massimo della semplicità: minimal, leggerissimo e dalle linee dinamiche, si chiude con facilità e risulta molto compatto.

Colori scuri, neutri e genderless

I classici rosa e celeste non piacciono più molto: le carrozzine più amate dalle mamme vip hanno nuance genderless e soprattutto scure. Nero e blu sono i colori più amati, come dimostra Chiara Nasti paparazzata a spasso con Thiago Zaccagni a Roma. Il modello Peg Perego che Federica Pellegrini ha scelto per la sua Matilde Giunta è navy con dettagli luminosi e metallici color oro rosa sul telaio e sulla navicella. Belen Rodriguez trasporta Luna Marì con un passeggino neutro Nuna Trvl. Miriam Leone, per il piccolo Orlando Leone Carullo, ha optato per una tinta più chiara: un salvia.

La carrozzina che si fa notare

A contrasto con questa tendenza dei colori neutri e genderless, c’è la scelta di Kourtney Kardashian. L’ereditiera imprenditrice, che ha da poco partorito il suo ultimo figlio, Rocky Barker, ha mostrato sui social la carrozzina per il piccolo: una navicella pezzo unico Cybex by Jeremy Scott. Celeste e grigia, con dettagli cromati, è un modello ricercato e che si fa notare. Trovala nella gallery!

