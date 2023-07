Colorati e striminiziti: i bikini preferiti dalle vip

La stagione delle vacanze è protagonista sui social e le vip non perdono occasione per mostrare ai follower i propri bikini. Davanti all’obiettivo scelgono pose seducenti, mettendo il fisico in primo piano e sfoderando il nuovo beachwear. I preferiti sono quelli dai colori squillanti, meglio ancora se sgambatissimi o con reggiseni ridotti. Ad alzare maggiormente l’asticella, ci pensano le veterane dei social, come Giulia De Lellis.

In spiaggia si accendono i colori

Arancio, turchese, verde… in spiaggia esplodono i colori accesi e vivaci. Clarissa Selassié indossa un bikini Calzedonia che mescola varie tonalità di azzurro e che enfatizza il suo lato B prorompente. Chiara Nasti in viaggio di nozze a Miami non poteva fare altro che mettere in valigia un due pezzi rosso come la passione, per far girare la testa al neosposo Mattia Zaccagni ma anche ai follower. Francesca Sofia Novello ha scelto il mix di colori fluo del costume di una nota influencer (cercala nella gallery).

LEGGI ANCHE>>>Chiara Nasti, guarda i look di lusso della luna di miele<<<

Via libera alla fantasia

Questa brezza di allegria che tira sulle spiagge anima i bikini delle vip di fantasie multicolor. Sia Oriana Marzoli che Giorgia Palmas scelgono il classico motivo paisley, la prima un modello Sonten sui toni del blu e del celeste, l’altra in Changit con disegni rosati su fondo arancio. Costanza Caracciolo, in vacanza con la famiglia, punta sui quadrettini col costume Yamamay in pendant con le figlie. Stessa scelta per Beatrice Valli, dolcissima in rosa come sua Azzurra. Intramontabile è il leopardato, che continua a mietere vittime tra le fashion addicted: ne è fiera portabandiera Valentina Ferragni che posa sexy e spregiudicata con uno dei bikini della sua capsule collection (una collaborazione molto social: è l’ultimo “affare di famiglia” dei Ferragni).

Costumi ridottissimi

Le vip in spiaggia riducono al minimo la stoffa da mettere addosso e i bikini si fanno piccolissimi. Quello crochet Gcds indossato da Clizia Incorvaia è sexy e spiritoso, con Hello Kitty che copre a malapena i capezzoli. Anche il modello scelto da Giulia Salemi fa alzare la temperatura in spiaggia: metallizzato, con reggiseno a triangolo e slip sgambatissimo, entrambi regolabili per un surplus di provocazione. Il costume Parah indossato da Dayane Mello è delicato nel colore, ma in quanto a sensualità non teme paragoni. Se poi il bikini dovesse essere troppo tradizionale, le vip si ingegnano per accaparrarsi più like sui social: che ne dite della trovata di Giulia De Lellis, che tiene il reggiseno in mano? Ci sono anche Cecilia Rodriguez e Ilary Blasi tra le vip in bikini, scopri nella gallery che brand hanno scelto…

Related Posts