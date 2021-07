Nicole Kidman con i capelli cortissimi sconvolge i fan

I suoi ricci, rossi e ribelli, hanno contribuito a renderla un’icona. Da quasi trent’anni siamo abituati a vedere Nicole Kidman con i capelli selvaggi e, sebbene nel tempo l’attrice abbia provato a domarli in più modi, alla fine la chioma della star australiana resta la sua caratteristica più riconoscibile. E’ per questo motivo che il recente scatto pubblicato su Instagram dalla stessa Nicole ha sconvolto il web: nella foto la Kidman mostra un taglio cortissimo.

Con i capelli da folletto

Il colore è sempre lo stesso, quel biondo fragola che Nicole Kidman ha adottato ormai da tempo, dopo aver detto addio al rosso accesso che l’ha consacrata a diva mondiale negli anni Novanta. Ma è il pixie cut, letteralmente il “taglio da folletto”, cortissimo e spettinato, a scioccare i fan. Nell’immagine Nicole posa di profilo su un prato, circondata dai camion di scena, è infatti impegnata a girare, nel doppio ruolo di attrice e produttrice, una nuova serie televisiva. Alle sue spalle un magico arcobaleno, sfondo perfetto per questo scatto onirico.

Parrucca o no?

Per esigenze di copione, si sa, le attrici cambiano spesso “testa” e non è raro che indossino delle parrucche, allo scopo di non rovinare i loro capelli naturali. La stessa Nicole Kidman è ricorsa a dei posticci sul set, dalla frangia di Celeste in Big Little Lies, allo chignon di The Hours fino al caschetto d’oro della protagonista di Bombshell. Potrebbe trattarsi di un toupet anche questa volta ma, per ora, non è dato sapere.

I danni del passato

I trucchi di scena però non hanno impedito a Nicole Kidman di sperimentare con la sue ciocche nel privato. E’ stata proprio lei a dichiarare di aver fatto molti danni ai suoi ricci. “Vorrei non aver rovinato i miei capelli ostinandomi a stirarli ogni volta. Ho abusato di loro e desidero di non averlo fatto”, ha confidato in un’intervista, aggiungendo che sta cercando di far ricrescere i suoi famosi boccoli. E chissà che non abbia deciso di ripartire quasi da zero, con un taglio cortissimo, per la rinascita della sua chioma.

Related Posts