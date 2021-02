Sandra Milo, colpo di testa a 87 anni: eccola con il caschetto nero

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione un voto al colore Idea regalo 8 IL NOSTRO GIUDIZIO

Attrice di punta del cinema italiano anni sessanta, Sandra Milo ha segnato un’epoca, diventando un’icona del costume e un vanto nazionale, protagonista nei decenni non solo sul grande schermo ma anche in tv e a teatro. I capelli biondi di Sandrocchia, come la chiamava Federico Fellini, hanno contribuito a creare il suo personaggio. Immediatamente riconoscibile per la risata travolgente, le labbra carnose dipinte di rosso e la chioma platino, a 87 anni la Milo si è concessa un colpo di testa.

In un video postato su Instagram, Sandra Milo è quasi irriconoscibile con un caschetto nero corvino. Si dice che quando una donna cambia taglio o colore di capelli sia pronta per uno stravolgimento radicale nella propria vita. Qui però non c’è nessuna rivoluzione in vista. Sandra sta solo augurando buon compleanno a un amico, il cantante Mario Forte. Attrice navigata, la Milo per l’occasione ha deciso di cambiare look e si è affidata alle mani del suo parrucchiere. L’hair stylist l’ha aiutata con questa parrucca che ricorda un celebre personaggio dei fumetti, la Valentina di Guido Crepax.

Non è la prima volta che Sandra Milo si presenta ai follower sotto nuove vesti. L’artista si diverte a interpretare diversi ruoli sui social, come Amuchina l’indovina, presenza fissa da un po’ sul suo profilo. Cappelli, collane, foulard, gioielli e abiti sgargianti: per calarsi nella parte ogni accessorio estroso è buono.

Niente cambiamenti drastici dunque per Sandra Milo, la cui carriera e vita privata vanno a gonfie vele. Presenza fissa nei salotti televisivi, la Milo racconta senza vergogna i suoi dettagli personali più intimi. Recentemente ha parlato della love story con Alessandro Rorato, imprenditore veneto al suo fianco da qualche tempo. Rorato ha 37 anni in meno di Sandra ma l’età è solo un numero e lei si dichiara felice e soddisfatta. Pare che lui sia un vero cavaliere, attento e premuroso. E chissà che tutti i travestimenti che la Milo ha nell’armadio non tornino buoni per tenere vivo il rapporto. Di certo con Sandra al proprio fianco non ci si annoia mai!

