Miley Cyrus conquista i Grammy con il nude look (e una battuta sulle mutande)

C’è sempre grande attesa per i Grammy Awards. Alla cerimonia di premiazione si riuniscono gli artisti musicali più importanti del mondo. Quest’anno però si è rischiato di veder annullato l’evento, a causa di una bomba d’acqua che si è abbattuta su Los Angeles nel pomeriggio del 4 febbraio e che ha costretto il governatore a diramare l’allarme rosso. Alla fine tutto è andato alla perfezione. Edizione bagnata, edizione fortunata… sicuramente per Miley Cyrus. L’artista, candidata in sei categorie, ha portato a casa due premi. Il meglio però l’ha dato con i look. Lustrini, spacchi, trasparenze e grandi firme: Miley non ha sbagliato un colpo.

Nude look sul red carpet

Miley Cyrus non aveva mai vinto un Grammy e, quando ormai pensava il suo momento non arrivasse più, come lei stessa ha ammesso nel discorso di ringraziamento, ecco che se ne è accaparrati due in una sola sera. “Miglior registrazione dell’anno” e “Miglior performance solista nel genere pop”: due dei riconoscimenti più importanti, che meritavano outfit di spessore. Miley forse se lo sentiva e per l’occasione si è fatta realizzare delle mise degne di nota. Per lei cinque cambi d’abito in poche ore, a partire da quello sfoggiato per le foto di rito sul red carpet prima dello show. Il nude look della Cyrus è un intricato intreccio di spille oro, che ricordano una rete: una proposta unica, creata da Maison Margiela e ispirata a un modello della collezione fall-winter 1996 di John Galliano.

Senza intimo?

Chi pensava che in quanto a sensualità ai Grammy 2024 Miley Cyrus avesse dato tutto sul tappeto rosso, si sbagliava di grosso. Per ritirare uno dei due premi, l’artista ha sfoggiato un elegantissimo long dress in paillettes marroni di Gucci. Lei, emozionata, ha ringraziato le persone che hanno collaborato con lei alla hit “Flowers”. Sul palco ha trovato spazio anche per una battuta piccante, che ha fatto divertire i presenti in sala. “Credo di non aver dimenticato nessuno” ha detto Miley per chiudere il suo discorso, “ma potrei aver dimenticato l’intimo” ha affermato sul finale, ammiccando con malizia. In effetti lo spacco laterale del suo vestito è così profondo da salite fino al fianco.

Tutta cristalli sul palco

La serata è proseguita tra riconoscimenti, battute e performance, inclusa quella di Miley Cyrus. L’artista ha portato sul palco il brano che le ha fatto vincere due premi, regalando al pubblico un’esibizione da batticuore. Una battuta non è mancata nemmeno qui. “Started to cry, then rememberd I… just won my first Grammy” (ho iniziato a piangere poi mi sono ricordata… di aver vinto il mio primo Grammy) ha cantato Miley, modificando il testo di “Flowers”, ora perfettamente adatto alla sua serata indimenticabile. Per cantare e ballare, la Cyrus ha indossato un mindress argento con dettagli di cristalli firmato Bob Mackie. Il modello lasciava gli addominali scoperti mentre le frange della gonna luccicavano sotto le luci di scena.

La chioma leonina

Gli outfit di Miley Cyrus non sono ancora finiti, ne mancano due. Il primo, una tuta glitter realizzata su misura da Tom Ford, è stata scelta per ritirare l’altro riconoscimento, consegnatole da Mariah Carey. Dopo l’evento la Cyrus si è cambiata per l’ultima volta. Il completo in pizzo nero e cristalli, firmato Bob Mackie, lascia intravedere la pelle. A completare la mise ci ha pensato un coreografico coprispalle in piume di struzzo.

E’ doveroso menzionare anche l’hairstyle della cantante, che ha rapidamente fatto il giro del web. I suoi capelli, cotonati all’inverosimile, ricordano Jane Fonda in “Barbarella” ma sono anche un omaggio a Dolly Parton, madrina e mentore di Miley. Una chioma leonina e selvaggia: non avrebbe potuto fare scelta migliore. Guarda nella gallery i cinque look di Miley Cyrus ai Grammy.

