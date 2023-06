Oriana Marzoli: “I miei costumi? Mi piacciono tutti, ma Daniele mi preferisce…”

Oriana Marzoli ospite d’eccezione alla Rinascente di Milano. L’occasione è il lancio della sua collezione per Sonten, marchio campano di beachwear, e lei ha dato appuntamento ai fan per salutarli personalmente. Un brindisi e molte foto, poi con l’arrivo a sorpresa di Daniele Dal Moro, non sono mancati i baci tra i due.

Solare, entusiasta, gioviale, la Marzoli è un ciclone. E a Lookdavip ha svelato la collezione… e anche qualche gossip.

Tra i costumi della tua linea, Oriana Marzoli x Sonten, quale modello preferisci?

Oddio aspetta… c’è uno che è tipo verde con giallo con un un anello, molto tropicale. Si dice tropicale? Un altro che è tipo bandana, rosso-celeste. Uno che è tipo di tigre. Uno che è verde con viola tipo zebrato che mi sta da Dio. Ovviamente uno rosso ma quello è un po’ più semplice… oddio mi piacciono tutti!

Ma tu sei più da bikini o intero?

Sicuramente da bikini, che si veda tutto!

Dov’è stata scattata la campagna?

Le foto sono state scattate ad Ischia: bellissimo! Non ero mai stata. Bello tutto: l’hotel, la gente, il team. Tommy, il fotografo, è veramente bravo e ha capito subito cosa mi piaceva.

Ti sei sentita in imbarazzo davanti all’obiettivo?

In imbarazzo zero! Perché ogni volta che io mi metto un costume, mi sento a mio agio. Però…

Però cosa?

Non mi sono resa conto che c’era un paparazzo. Mi ha fatto delle foto da dietro e purtroppo si vedevano le extension! Taglia la foto, fai vedere il sedere, però ti prego taglia le extension!

Ma vedrai che non se ne sarà accorto nessuno!

Invece i fan me l’hanno mandata!

Appurato che ad Oriana Marzoli i suoi costumi Sonten piacciono tutti, qual è invece il preferito di Daniele Dal Moro?

Penso che a lui quello che piace di più è quello rosso, perché mi ha detto sempre che gli piace quando indosso le cose rosse.

L’ultima notizia è che torni a Supervivientes dopo la tua esperienza nel 2017: porterai i tuoi costumi Sonten?

Certo, ovviamente! E’ la terza volta che vado, non so perché credono tanto in me.

Voglio far scegliere ai fan i costumi che porterò: mi aiuteranno a fare la valigia.

Oriana Marzoli seconda al Grande Fratello VIP 7: cosa ti è mancato del tuo guardaroba personale nella Casa?

Tante cose… Mi lamentavo sempre del fatto che non facevano entrare cose dal marchio riconoscibile. Per esempio io indosso spesso le Converse, le Jordan o le Off-White.

Lo sfizio di moda che ti sei tolta dopo il GFVip, quando sei uscita?

Mi sono comprata una borsa di Fendi. Mi piaceva un sacco un modello, ce l’avevo in mente, poi ho visto questa, molto più bella e ho detto: “Dai Oriana, un regalo!”

Ti ricordi quanto costa?

Penso 2900

Cosa non può mancare nella tua borsa?

Amore non ho dubbi: matita e lucidalabbra!

Chi era secondo te, dentro la Casa, la ragazza vestita meglio?

Dopo di me? Giaele: non perché era mia amica… poi anche Milena secondo il suo stile.

Marineve Cantarella