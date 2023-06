Colorati, preziosi, da sposa: gli occhiali da sole dei vip

Complice la luce forte di queste settimane i vip celano lo sguardo con gli occhiali da sole. Nessun accessorio chiama la bella stagione come i sunglasses. I famosi sono, anche in questo caso, i trendsetter per eccellenza: sono loro che determinano il successo o il fallimento di un prodotto. Tantissime le proposte dei top brand per la spring-summer 2023. Cat-eye, Y2K, futuristici, colorati: ce n’è per tutti i gusti. Ecco quelli scelti dai vip.

Geometrici o a farfalla?

Gli occhiali da sole a farfalla non passano mai di moda: eleganti ma sensuali, sono in grado di arricchire ogni look. Cat-eye slim di Saint Laurent (305 euro) per Hailey Baldwin, marinaretta chic in barca in Francia. Per una gita al mare Elisabetta Gregoraci opta per il modello Arizona Dream di Louis Vuitton (550 euro). Francesca Sofia Novello sceglie invece un paio di sunglasses quadrati di Balenciaga (375 euro) mentre Diletta Leotta passeggia per Milano con dei classici Celine (280 euro) neri.

Voglia di colore

In tema di occhiali da sole, un po’ di colore non guasta. Al GP di Monaco Beatrice Borromeo è romantica con i Dior rosa tenue. Giulia Salemi è irriverente e divertente con con gli ovali Paula’s Ibiza firmati Loewe (320 euro). In Africa con gli amici Chiara Ferragni si è protetta dal sole con un modello della sua linea, Chiara Ferragni Brand. Vantano una grossa pietra blu a goccia centrale e dei dettagli oro i sunglasses di Jessica Biel: firmati Anna Karin Karlsson, gli Empress Royal Blue (circa 1.200 euro) rendono regale ogni look. Hanno invece le astine color crema gli Hightree ovali di Sofia Richie, firmati Oliver Peoples (249 euro): del resto lei li ha scelti per il suo weekend nuziale.

Le futuristiche

Non mancano ispirazioni fantascientifiche per gli occhiali da sole delle vip. Kim Kardashian ama questo trend e si mostra spesso con vari modelli Balenciaga: gli Skin Cat (495 euro) argento coprono in parte anche il naso. Per un’uscita al ristorante insieme al compagno Asap Rocky e al figlio, Rihanna ha optato per i sunglasses neri della capsule Maison Margiela x Gentle Monster (380 euro). Non solo futuro sugli occhi delle star: con i suoi Vogue Emily Ratajkowski è in pieno stile Y2K.

Gli uomini

Anche gli uomini sono grandi appassionati di occhiali da sole: c’è chi li preferisce sportivi e chi punta sulla moda. Ignazio Moser in bicicletta sfoggia un accessorio tecnico ma cool, i Wildcat di Smith (199 euro). Restiamo sulle due ruote ma a motore: Fabio Quartararo, pilota di MotoGP, opta per un paio di sunglasses rossi e grigi di Oakley (205 euro). Il ferrarista Charles Leclerc sceglie un modello intramontabile, i Wayfarer di Rayban (155 euro), in nero, mentre il calciatore Theo Hernandez è casual-chic in Gucci. Il più fashion è Irama, nei Give Cut di Givenchy (450 euro). A caccia di ispirazione? Guarda la nostra gallery.

Related Posts