I costumi più sexy dell’estate, ecco chi li ha indossati

In un’estate in cui i termometri hanno raggiunto picchi da record, anche sui social le temperature sono salite alle stelle. Il merito è stato delle vip, che nei loro post hanno sfoggiato beachwear sensualissimi. Tra slip sgambatissimi, cut-out rivelatori, lacci e laccetti intriganti hanno stupito e provocato. Ecco quali sono i costumi più sexy dell’estate.

Gli sgambatissimi

I costumi dallo slip sgambato slanciano la coscia ed enfatizzano il lato B. Le vip lo sanno bene e per le pose al mare li scelgono spesso e volentieri. Quello di Antonella Fiordelisi è giallo, dalla giocosa fantasia a grappoli d’uva ma dal modello provocante. Anche il bikini Inamorata di Emily Ratjakowski è ad alto tasso di sensualità, con i fianchetti sottili che arrivano alla vita mentre la pancia piatta resta scoperta. Kim Kardashian sceglie Dolce&Gabbana per il due pezzi oro e anche lei sottolinea gambe e fianchi.

Lacci e laccetti intriganti

Gli intrecci maliziosi conquistano le vip, che intrigano i follower con gli incroci pericolosi dei loro costumi. Elisabetta Gregoraci capovolge il reggiseno del due pezzi Miss Bikini legando il laccetto intorno al busto e accentuando l’apertura sul seno. Silvia Provvedi sceglie un modello con stringhe che sottolineano la forma del décolleté e dei fianchi. Ilary Blasi in vacanza in Brasile incanta con un bikini che non potrebbe essere più sensuale, tra giochi di vedo non vedo e profili che sottolineano le forme.

Cut-out bollenti

Anche con i costumi interi la seduzione è a portata di mano, grazie a modelli cut-out rivelatori. Quello di Ginevra Mavilla è sobrio nel colore ma intrigantissimo nel modello che lascia nuda la pancia. Il trikini Clara Aestas sfoggiato da Elettra Lamborghini è totalmente aperto sui fianchi, tanto da lasciare intravedere anche l’underboob. Delia Duran sceglie un modello audace e provocante: sgambato e con aperture maliziose sul ventre e sul seno.

Tra i costumi più sexy, anche quelli di Clizia Incorvaia e Rosa Perrotta… cercali nella gallery!

