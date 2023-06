Naomi Watts sposa a New York con l’abito boho-chic (costosissimo)

Nozze a sorpresa per Naomi Watts. Lo scorso weekend la star ha detto sì all’attore Billy Crudup. Una cerimonia civile e informale per i due, andata in scena a New York, città dove risiedono. Casual ma iper chic l’abbigliamento degli sposi, perfetto per un matrimonio estivo nella city.

L’anello di fidanzamento

Naomi Watts e Billy Crudup, entrambi 54enni, si frequentano dal 2017. Lei è mamma di due figli, Kai e Sasha, avuti dall’ex Liv Schreiber, suo compagno per 11 anni. Crudop è invece padre di un ragazzo, nato nel 2003, avuto dall’attrice Mary-Louise Parker. Insomma quello di Naomi e Billy è un amore maturo, arrivato dopo la fine di storie importanti e, forse per questo, più consapevole. I due non si sono mai nascosti sui social, pubblicando spesso scatti felici. Ad aprile in molti hanno notato uno strepitoso anello di fidanzamento al dito della Watts. Il diamante di forma ovale da 2.5 carati ha un valore di circa 50mila dollari (ma quello di Bella Thone costa molto di più!). Da allora lei non l’ha più tolto ma, da pochi giorni, sullo stesso dito è comparsa anche la fede.

Un giorno di festa a New York

Gli sposi hanno scelto una calda giornata di giugno per scambiarsi le promesse d’amore. Sono scatti sinceri e rilassati quelli che Naomi Watts ha pubblicato su Instagram per confermare le voci di matrimonio che circolavano da qualche ora. Hitched, “sposata”, ha scritto l’attrice sui social, sotto a una foto dove posa con il neo-marito, Billy Crudup. I due sono sulle scale di un tribunale newyorchese, dopo il rito civile. Nel corso dei giorni la sposa ha pubblicato altre immagini private insieme a Billy e ha anche mostrato il suo bouquet, facendo sapere a tutti di averlo comprato al deli, i tradizionali negozietti della Grande Mela che vendono un po’ di tutto, dal cibo a, appunto, i fiori.

Naomi boho-chic (e firmata)

I look degli sposi sono indicatissimi per l’occasione. Billy Crudup ha optato per un completo blu. Il blazer è lasciato aperto su una camicia bianca, portata senza cravatta. All’occhiello spicca un fiore bianco. Naomi Watts è un tripudio di pizzi. Il suo abito bianco, firmato Oscar de la Renta, scivola dolcemente sul corpo, lasciando intravedere lembi di pelle. La gonna a ruota conferisce al modello un po’ di movimento mentre le spalline floreali sono romanticissime. Un vestito in pieno stile “quiet luxury”, semplice solo all’apparenza. Il capo ha infatti un costo importante, che ammonta a ben 8.793 euro. La Watts ha completato il suo look con dei sandali oro. Trucco minimal e capelli ondulati completano l’outfit di questa sposa boho-chic.

