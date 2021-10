L’addio al nubilato di Paris Hilton a Las Vegas tra spogliarelli, fucsia e lusso

Weekend di festa per l'ereditiera che, per celebrare gli ultimi giorni da single, non ha badato a spese

Ha dichiarato che il suo matrimonio durerà tre giorni e non viene difficile crederlo, considerando che a sposarsi è Paris Hilton. L’ereditiera della nota catena alberghiera, socialite da una vita, star dei reality tv e ora anche di Instagram, si sposa. Il fortunato è l’imprenditore Carter Reum, che si era dichiarato a febbraio 2021 (con un anello da 2 milioni di dollari), su una spiaggia dei Caraibi. Dopo una serie di amori sfortunati, con altrettante proposte di nozze andate in fumo, a 40 anni Paris è pronta per l’altare.

Una festa costosa

La cerimonia dovrebbe essere imminente, anche se la coppia non ha, per ora, svelato la data. Intanto però Paris Hilton e Carter Reum hanno portato gli amici e i famigliari a Las Vegas per il loro addio al nubilato/celibato. E’ stato infatti un evento congiunto quello dei due, che hanno festeggiato nella città della perdizione per un weekend intero. Il gruppo è arrivato in Nevada su un jet privato, ovviamente, per poi proseguire verso l’hotel a bordo di costose Rolls Royce rosse.

Paris Hilton e Carter Reum non hanno badato a spese, tra l’affitto di club esclusivi e di intere aree d’albergo. Gli allestimenti, in puro stile Paris, comprendevano palloncini rosa, festoni colorati, giochi di luci, trampolieri e ballerini in abiti fluo. Il tutto condito da champagne a fiumi e da cibo ricercato.

I look della sposa

La protagonista indiscussa del fine settimana è stata ovviamente la sposa. Per celebrare gli ultimi giorni da single Paris Hilton ha scelto una serie di outfit accattivanti e luccicanti. Lei, che non ha mai amato passare inosservata, ha dato libero sfogo alla sua creatività. Minidress fucsia, décolleté di paillettes Valentino, borsa argento di Chanel: così si è presentata la Hilton a una delle soirée. In vita una fascia che recitava la scritta bride to be (sposa), sul volto un paio di occhiali con la stessa parola, bride, stampata sulle lenti. Paris ha indossato anche un lungo vestito verde (speranza?) con pizzi di Alice + Olivia.

Lo spogliarello di Paris

Il look più sexy però Paris Hilton l’ha sfoggiato per fare uno spogliarello al Pussycat Doll Lounge. In un’enorme coppa di champagne posizionata al centro del palco, Paris si è denudata per il suo futuro marito. Via il corsetto e spazio a un reggiseno ricoperto di paillettes. Bianco ovviamente, la più sponsale delle tonalità. Tra le urla dei presenti, tra cui la sorella Nicky Hilton, la sposina non si è risparmiata in quanto a sensualità. In attesa di vederla in abito nuziale, scoprite nella gallery tutti i dettagli del suo folle weekend a Las Vegas.

