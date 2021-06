Paris Hilton, unicorni e orsetti bianchi alle sue nozze… parola di mamma

Kathy Hilton sembra la mamma di una sposa qualunque, mentre racconta emozionata di come pensa di organizzare il matrimonio della figlia Paris. Ma lei non è una signora qualsiasi bensì la moglie di Richard Hilton, l’erede della nota catena alberghiera che porta il cognome di famiglia. E quella pronta per l’altare è la famosissima Paris Hilton, socialite al centro del gossip da oltre un ventennio che ora è, forse, pronta per il grande passo.

I precedenti di Paris Hilton

A 40 anni Paris Hilton è al quarto fidanzamento ufficiale ma, fino a questo momento, non ha mai detto sì. Dal più lontano al più recente, si è impegnata negli anni con Jason Shaw, con il magnate greco Paris Latsis (sì, avevano lo stesso nome!) e con l’attore Chris Sylka. L’attuale compagno è invece l’imprenditore Carter Reum che a febbraio, su una spiaggia dei Caraibi, si è inginocchiato con in mano un anello di diamanti da un milione di dollari (QUI i dettagli), disegnato dal pronipote di Louis Cartier.

Tra gli animali fantastici

Nonostante i rigidi protocolli dettati dalla pandemia, i preparativi per le nozze sembrano procedere a ritmo serrato. A farcelo sapere è proprio Kathy Hilton. La madre della bionda star, in un’intervista a People, ha svelato di quanto la figlia, che conduce notoriamente una vita di fasti e lussi, sia in realtà una ragazza semplicissima. “Gestirò tutto io. Non so ancora in che mese sarà celebrato ma comunque vada sarà classico e bellissimo”, ha dichiarato la signora. “Non è la persona capricciosa che il pubblico pensa, sarebbe felice con degli orsetti bianchi e degli unicorni appesi al soffitto”, ha aggiunto Kathy su Paris. Niente per ora è emerso sull’abito nuziale ma speriamo che la vezzosa Paris Hilton lasci gli animaletti fantastici appesi ai muri.

