#normalizebreastfeeding. Normalizza l’allattamento al seno. Un hashtag molto diffuso in rete, che invita le donne a non nascondersi per compiere un’azione vecchia come il mondo, che viene però troppo spesso relegata in stanze chiuse, in luoghi privati, lontano da occhi indiscreti. Una mamma che porge il seno al figlio in pubblico viene spesso giudicata come inappropriata. Da questo senso di inadeguatezza nasce la mobilitazione femminile sui social a favore di un gesto tanto spontaneo quanto ancora indiscutibile.

Sono tante le star che scendono in campo a favore dell’allattamento naturale ma le dive sembrano concentrarsi su una sottocategoria che è ancora più tabù: il tiralatte. Perché si può essere al tempo stesso mamme e donne in carriera e ai bambini è anche possibile proporre un biberon con dentro il proprio latte, raccolto e congelato. Senza vergogna e senza sensi di colpa. Da Hollywood a Milano (vi ricordate Chiara Ferragni dopo la nascita di Vittoria?), le famose condividono i loro segreti materni con i follower.

Dalle modelle a Wonder Woman

L’ultima famosa ad essersi mostrata in allattamento sui social è stata la top Devon Windsor. La modella ha avuto a settembre una bimba, Enzo Elodie, e sul divano, ha condiviso con i fan l’utilità del cattura-latte Haakaa: “Ho il congelatore pieno di sacchetti pronti all’uso”, ha dichiarato. Si affida al classico tiralatte di Medela Gal Gadot. L’attrice che interpreta Wonder Woman si è fatta scattare una foto sul set in accappatoio: truccatori al lavoro e bottiglia attaccata al capezzolo per questa Supermamma.

Shooting col tiralatte

Lo scatto di Katy Perry, pochissimi giorni dopo il parto, con le mutande contenitive e il reggiseno a cui attaccare i contenitori per il latte aveva fatto il giro del pianeta. Sincera e diretta, la popstar si era mostrata con orgoglio. C’è poi chi il tiralatte l’ha voluto anche in uno shooting patinato. Nel 2018 l’attrice Rachel McAdams è apparsa sulle pagine del magazine Girls. Girls. Girls. con una giacca di Versace e un reggiseno da allattamento da cui spuntavano i fili collegati alle bottiglie. Stupenda e coraggiosa. Scopri nella gallery tutte le star che, per sensibilizzare, ci mettono… il seno!

Related Posts