Fino a poco tempo fa relegato al ruolo di passatempo per le nonne, oggi l’uncinetto sta vivendo una seconda giovinezza. Protagonista a pieno titolo dei look estivi, dalla spiaggia alla città spuntano da ogni dove cappellini, borse, cardigan e persino bikini di cotone intrecciato. Ovviamente le vip hanno fiutato il trend, e non hanno perso l’occasione di sfoggiare i loro accessori, da quelli fai da te a quelli firmati.

Abiti e accessori, l’uncinetto va su tutto

Versatile e fantasioso, l’uncinetto si presta alla creazione di qualsiasi capo. Ad esempio Paola Di Benedetto propone un sensualissimo abito bianco Motivi, che le fascia le curve e con uno spacco profondo. C’è anche Belen Rodriguez che sfoggia il pancione con un vestito lungo crochet, che le mette in risalto forme e abbronzatura. Melissa Satta punta sull’accoppiata top e cappello, il primo bianco e corto e il secondo colorato e dalla falda ampia, entrambi a crochet.

Perfetto per il mare e la spiaggia

Sbarazzini e intriganti, gli shorts arancioni all’uncinetto di Valentina Ferragni sono l’ideale per la spiaggia. Caterina Balivo propone una maglia ampia e morbida dalla lavorazione ricercata, perfetta per ripararsi dalla brezza nelle serate estive o (come fa lei) durante una gita in barca. Oppure Giorgia Palmas, con un copricostume OVS impreziosito da un bordo lavorato e arricchito da pompon. Elisabetta Gregoraci in barca con bikini crochet e fisico in mostra è un vero schianto.

Borse e cappelli, come farne a meno?

Delle borse all’uncinetto sono in molte a non saperne fare a meno. Per la sua, Francesca Chillemi sceglie una fantasia arcobaleno allegra e spiritosa. Più elegante e adatta allo shopping in città quella color panna di Cecilia Rodriguez, con una lavorazione tono su tono e le lunghe frange che danno un tocco sofisticato. Giulia De Lellis invece punta sul cappello, scegliendone uno in rafia con il logo Fendi giocato sui colori del beige e del nero. Anche Cristina Marino è vittima del crochet: una gonna per sé e un berretto abbinato per sua figlia Nina Speranza.

Cerca nella gallery lo spunto per il tuo guardaroba estivo all’uncinetto…

