Il pancione è cresciuto e il corpo di Belen Rodriguez ha assunto sembianze diverse. La sexy showgirl si sta trasformando pian piano in una tenera mammina. Lei asseconda questo cambiamento e su Instagram posta eloquenti visioni di sé. Premaman sì, ma che stile! C’è un dolcissimo scatto con la didascalia “Mamita”. La sensualità però, è una qualità a cui la showgirl non vuole rinunciare, lo testimonia la foto in bianco e nero.

Vestito e cappotto per Belen Rodriguez

Ha lo sguardo tenero e un sorriso lieve Belen Rodriguez. L’abito Topshop primaverile sotto a un cappotto color cammello: “sembri più giovane”, le scrivono i fan. A fine maggio, lei e Antonino Spinalbese hanno fatto tappa a Sesto Calende. Pranzo all’aperto e passeggiata lungo il Ticino. Complici e affiatati come al solito, lui che scatta le foto alla sua musa, lei capricciosa e amorevole. Insieme attendono il momento più bello, in cui abbracceranno Luna Marie.

Questione di abiti

Tonalità neutre e qualche colore accesso, è il vestito il capo d’abbigliamento che l’argentina ha scelto come costante per la sua gravidanza. Asseconda il pancione, accarezza le forme, fresco e versatile: non c’è bisogno di usare capi premaman, se l’abito è ampio e avvolgente.

Sono tantissimi i modelli che Belen Rodriguez ha mostrato negli ultimi mesi. Dal vestito Akep scelto per rivelare la gravidanza, a quello di maglia Twinset, sfoggiato recentemente sui social. Il tutto sempre accessoriato dalle borse di lusso che ama concedersi.

Tutta nuda

A ribadire che comunque è lei la più sexy, ecco arrivare lo scatto in bianco e nero. Davanti all’obiettivo di Joseph Cardo, l’argentina si è spogliata mostrando le sue fantastiche e leggendarie curve, rese ancor più interessanti dalla gravidanza in corso. “The moon inside”, recita la dida: la luna dentro… la sua Luna, che la renderà madre per la seconda volta.

Nella gallery c’è Belen Rodriguez con pancione a vista e una carrellata di abitini: guarda il suo stile!

