Rafael Leao, il calciatore con la borsetta… di lusso

Il milanista, paparazzato durante lo shopping in centro a Milano con ragazza misteriosa, si è fatto notare per il suo look

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Un voto al colore Idea regalo 7.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Rafael Leao è un calciatore, un rapper e un appassionato di moda. Ma andiamo con ordine. Nato 22 anni fa a Lisbona da genitori di origini angolane, Leao è un attaccante del Milan e della nazionale portoghese. La sua carriera sportiva non gli ha però impedito di portare avanti una professione secondaria, quella di cantante. A gennaio 2021 ha esordito con un album intitolato Beginning. E per quanto riguarda l’aspetto fashion? Beh, quando abiti nella capitale italiana del prêt-à-porter non puoi che fare shopping!

A spasso con la fidanzata?

In un tiepido pomeriggio milanese, Rafael Leao è stato paparazzato a spasso per il quadrilatero. Con il suo corpo statuario non è certo passato inosservato. Se ci aggiungiamo il fatto che era accompagnato da un’avvenente ragazza, la curiosità è assicurata. Sarà la fidanzata? Un’amica? Una parente? Lui ha sempre mantenuto il riserbo sulle sue frequentazioni, nemmeno sul suo profilo Instagram si trovano indizi. Sta di fatto che la coppia è apparsa molto affiatata. Di certo Leao e la giovane sono accomunati da uno spiccato interesse per il lusso. Durante la passeggiata sono entrati nella boutique Balenciaga e hanno fatto acquisti da Off-White.

Un calciatore con mini bag (di lusso)

Look casual per la coppia ma ovviamente i top brand abbondano. Cargo beige per la ragazza, abbinati a un crop top bianco a maniche lunghe e alla borsa Multi Pochette Accessoires con tracolla rosa di Louis Vuitton. Una it-bag che abbiamo visto nell’armadio di tante star italiane e straniere. Punta sui colori chiari anche Rafael Leao, con jeans stracciati e felpa con maxi logo di Celine.

Ai piedi lo sportivo calzava le sneakers Superstar di Adidas in versione total white ma è un altro l’accessorio insolito che ha attirato l’attenzione. Rafael Leao infatti aveva a tracolla la messenger bag Belvedere di Goyard, in vendita a circa 2.500 euro. Chi l’ha detto che un calciatore non può avere la borsetta? Lui la porta benissimo!

