Quella delle uova di Pasqua è una delle tradizioni più amate. Aprire la carta colorata, rompere il guscio di cioccolato e scoprire qual è la sorpresa è un momento che conquista ad ogni età. Quest’anno si aggiunge un tocco fashion con le uova dei vip che, dalle influencer agli chef stellati, hanno lanciato una loro dolce collezione per soddisfare golosi e… curiosi.

Le uova di Pasqua delle influencer

Faranno contente le bambine, ma non solo, le uova di Pasqua di Elettra Lamborghini. Amatissima da grandi e piccini, la cantante ha esordito con una linea personalizzata dalla carta, ovviamente, a macchie di leopardo. Le sorprese vanno da cordini per smartphone a matite colorate, portachiavi e altri piccoli oggetti. Anche Chiara Ferragni ha lanciato la sua dolce collezione, che punta oltretutto a sostenere il progetto benefico de I bambini delle fate. La confezione è decorata con il celebre e ormai iconico occhio celeste. All’interno si possono trovare tatuaggi per unghie, sticker e magneti.

LEGGI ANCHE >>>Elettra Lamborghini mostra… le uova!<<<

Fashion o “fatte in casa”?

Tra i vip che si sono fatti ingolosire dal business c’è Federico Lauri, noto come Federico Fashion Style. L’hair stylist più famoso della tv (opinionista tra i preferiti di Barbara d’Urso) ha pensato di dedicare ai suoi fan due tipologie di uova di Pasqua, glamour e luccicanti come nel suo stile e contenenti prodotti beauty.

Una scelta diametralmente opposta, in linea con il proprio personaggio semplice e con pochi fronzoli, è quella di Benedetta Rossi che ha lanciato la cioccolata con sorpresa dedicata ai piaceri della tavola.

Pasqua di lusso con le uova griffate

Le uova di Pasqua Limited Edition Cracco e Swarovski sono state prodotte solo in 100 esemplari. A renderle uniche è il packaging impreziosito da cristalli e un’elegante sorpresa, firmata dalla Maison austriaca. Il prezzo è quello che ci si aspetta da un prodotto del genere: 110 euro per un esemplare.

Più economiche, ma non meno fashion, sono quelle create da Dolce&Gabbana x Perugina. La confezione classica è resa speciale dalla fantasia Maiolica tipica del brand di moda. L’obiettivo è quello di reinterpretare la bellezza italiana e celebrare i 100 anni dei mitici Baci (a proposito? Sai chi li ha inventati? Te lo raccontiamo QUI).

Infine Caffarel, che ha prodotto una linea in collaborazione con Camomilla: in questo caso il cioccolato è avvolto da un elegante foulard. Una gioia da gustare e da indossare…

Related Posts