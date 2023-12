Kate e William, nella foto di Natale manca… il dito di Louis

Il 2023 è stato un anno ricco di emozioni per la royal family britannica. L’incoronazione di re Carlo III è stato uno degli eventi mediatici più seguiti: il favore del popolo nei confronti dei reali non era così alto da tempo. Mentre il principe Harry e Meghan Markle prendono sempre più le distanze da Buckingham Palace, Kate Middleton accresce il suo consenso giorno dopo giorno. Quest’anno lei è diventata principessa del Galles e non ha sbagliato un colpo in fatto di presenza scenica e di look. C’era molta attesa per la cartolina di Natale di Kate e famiglia: lo scatto ha fatto subito il giro del mondo… e adesso tutti discutono di un particolare inaspettato.

La foto in bianco e nero

La cartolina natalizia di William e Kate si è rivelata essere, ancora una volta, controcorrente. Già l’anno scorso i Wales avevo optato per uno scatto di famiglia estivo. Kate Middleton, il marito e i figli, erano stati ritratti, in abiti casual e leggeri, mentre passeggiavano su un sentiero sterrato del Norfolk, dove sono soliti rifugiarsi per ricaricare le pile. Quest’anno la principessa del Galles ha deciso di proporre un’altra immagine poco blasonata e molto intima. Il principe William e Kate Middleton abbandonano i set nella natura a favore di un fondale neutro. Nella foto in bianco e nero, realizzata da Josh Shinner, i reali posano in uno studio. La principessa Charlotte siede su una sedia in legno mentre William, Kate, George e Louis sono in piedi. I cinque, molto sorridenti, si abbracciano.

Fotoritocco esagerato?

A catturare l’attenzione, oltre allo sfondo inaspettato, è anche l’abbigliamento dei royal. I loro look sono molto casual. I cinque protagonisti indossano una camicia bianca (quella del principe George è firmata Ralph Lauren) e jeans scuri. Una scelta che ha diviso l’opzione pubblica, tra chi la ritiene adatta per mostrare come la monarchia britannica stia provando a svecchiarsi e chi avrebbe preferito outfit più pomposi. Dalle attente analisi della cartolina, molti utenti del web hanno evidenziato un dettaglio che fa strabuzzare gli occhi. Dalla mano del principe Louis sembra infatti mancare un dito. Come le star internazionali, anche Kate Middleton e il principe William hanno iniziato a fare un uso smodato del fotoritocco? Secondo alcuni si tratterebbe semplicemente dell’apertura tra le due dita, altri si dicono certi che la foto sia stata modificata in eccesso.

Kate Middleton in bianco ai canti di Natale

Il giorno precedente la pubblicazione della foto festiva, Kate Middleton, il principe William e i tre figli hanno presenziato al Together at Christmas. L’evento, organizzato dalla Royal Foundation a Westminster Abbey, è dedicato a coloro che si sono impegnati a sostenere famiglie in difficoltà nel Regno Unito. Per ascoltare i canti di Natale nell’Abbazia, Kate ha scelto il total white. Questa tonalità dona particolarmente alla principessa, che è tornata a indossare gli amati pantaloni. Il candido cappotto, realizzato su misura da Chris Kerr, era abbinato a calzoni wide Holland Cooper (389 euro). Il viso della Middleton era incorniciato da preziosi orecchini Van Cleef & Arpels (7.000 euro). Bordeaux per la principessa Charlotte, graziosa con un cappottino Trotters (195 euro).

I look per le feste

Il total white al Together at Christmas non è l’unico look per le feste proposto da Kate Middleton in queste settimane. Per sensibilizzare sull’evento, che sarà trasmesso in tv nella serata del 24 dicembre, la principessa aveva posato vicino al suo albero di Natale, indossando un caldo e morbido maglione lavorato di Holland Cooper. Ancora bianco nel video di lancio sul concerto, dove Kate era più elegante che mai con una giacca bouclé di Self Portrait. Ricamata con una miriade di perle, è super chic. Guarda nella gallery gli outfit festivi di Kate Middleton, c’è anche il dettaglio sul dito di Louis.

