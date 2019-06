Reggiseno sotto la giacca, trend discutibile

Se l’obiettivo è quello di essere sexy, allora lasciare intravedere il reggiseno sotto la giacca è una via facile per riuscirci. A volte però, il rischio è quello di dover rinunciare al buon gusto. Non deve essere semplice per le celebrità mantenersi sulla linea dell’equilibiro, scegliendo di mostrare quel tanto che basta senza esagerare.

Giulia De Lellis, lascia la biancheria Tezenis spuntare dalla giacca abbottonata in una sorta di intrigante vedo non vedo. Melissa Satta segue il trend, ed ecco che il pizzo della lingerie Intimissimi spunta dallo scollo del completo Max Mara. Ma ci sono altre più spudorate che sbottonano il blazer e sfoggiano la bralette, come Marica Pellegrinelli o Melita Toniolo.

Il décolleté di Elisabetta Gregoraci non passa inosservato, strizzato nel push-up e nella giacca Philipp Plein. Anche Costanza Caracciolo osa, aprendo la zip del bomber di paillettes e mettendo in bella mostra il top: ma va detto che l’evento era di una marca di intimo. Sono tutte riuscite a restare al di qua della linea che separa lo chic dal trash? Guarda la gallery e giudica tu.

LEGGI ANCHE:

