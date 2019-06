Jacques e Gabriella di Monaco, gemelli di look

Pomeriggio di puro divertimento per i gemellini di Monaco, Jacques e Gabriella. I figli del principe Alberto e di Charlene Wittstock hanno partecipato, insieme al papà, al Monte Carlo TV Festival.

All’evento Jacques e Gabriella, 4 anni, hanno potuto abbracciare i divertenti protagonisti del cartone SpongeBob SquarePants. Molto sciolto Jacques, che si è lanciato con gioia addosso a Patrick Stella, dispensando sorrisi ai fotografi. Più timida e impacciata Gabriella, attaccata al papà e un po’ timorosa.

Tra espressioni buffe e tenerezza, i principini si sono alla fine messi in posa sul red carpet a favor di camera. Perfettamente abbinati anche i loro outfit, abitino blu Ralph Lauren per Gabriella, polo in nuance dello stesso brand per Jacques, impeccabile con i bermuda a righe Jacadi. Gemelli anche nel look.

LEGGI ANCHE

>>>Lo stile dei cuginetti reali inglesi<<<