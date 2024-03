Comfort e stile nei look delle mamme vip al parco

Da Belen Rodriguez in jeans a Chiara Ferragni in tuta: ecco come vestono per le giornate all'aperto con i figli

Le giornate più lunghe, calde e luminose invogliano a stare all’aria aperta, soprattutto con i più piccoli. Anche le vip si lasciano tentare e non è raro incontrarle alle giostre mentre si lasciano contagiare dall’allegria e tornano per un attimo bambine. Le mamme vip al parco con i figli scelgono outfit comodi e casual, ma senza rinunciare a tocchi di stile che fanno la differenza.

Comode in tuta per scatenarsi sulle giostre

Paparazzata a Parco Sempione a Milano, Chiara Ferragni si gode un pomeriggio di svago in famiglia. Con i bimbi salta sul tappeto elastico tra risate e sorrisi. Per la giornata all’aria aperta ha scelto crop top bianco e tuta oversize: la comodità prima di tutto. L’abbigliamento sportivo piace anche a Federica Nargi, con felpa e pantaloni Nike per il pomeriggio di giochi con le figlie Sofia e Beatrice e con il compagno Alessandro Matri. I fotografi hanno ripreso l’ex velina che si diverte a più non posso.

Jeans e top colorati: comodità e allegria

Comodità e allegria sono indispensabili per le giornate delle mamme al parco. Belen Rodriguez ha scelto un paio di jeans wide leg, sneakers e maglietta celeste per il divertimento con Luna Marì Spinalbese. I paparazzi le hanno fotografate a Milano al momento della merenda e poi insieme sul “brucomela”, dove la showgirl torna bambina. Stesso posto e analoghe scelte di look per Costanza Caracciolo che si è lasciata trascinare dalle figlie Stella e Isabel Vieri e con loro si è goduta un viaggio sul trenino fantasma. La ex velina ha indossato pantaloni in denim abbinati a una giacca leggera H&M, di un delicato color celeste.

La praticità del nero per le mamme al parco

Il nero è irrinunciabile e spesso e volentieri le vip milanesi lo scelgono per il loro street style. Anche per i pomeriggi delle mamme al parco con i figli si rivela una soluzione vincente: pratica e sempre d’effetto. E’ la soluzione per cui opta Giorgia Palmas, con bomber Akep con un drago ricamato sulla schiena, jeans e sneakers. La showgirl è sorridente e allegra mentre passeggia con Filippo Magnini e la figlia Mia, poi con la bimba sale sulle macchinine per un po’ di divertimento adrenalinico. Francesca Ferragni per la giornata in famiglia punta sullo stesso colore, indossando un blazer di pelle che dona un tocco glamour al suo look casual.

I look scelti dalle mamme al parco li trovi nella gallery.

