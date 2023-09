Renato Zero in bianco a Roma passa inosservato: o no?

Sì, è proprio lui. L’uomo vestito di bianco, beccato dai paparazzi, è Renato Zero. L’abbiamo sempre visto vestito di nero, ora questo colore insolito la dice lunga della sua lungimiranza: che sia un modo per passare inosservato?

Istrionico, trasformista, provocatore con i suoi outfit oltre che con i testi delle proprie canzoni, Renato Zero ha sempre mostrato un’attenzione particolare ai capi d’abbigliamento. Molto tempo è passato dalle tutine scenografiche cucite personalmente, ultimamente l’artista sembra preferire di gran lunga i top brand. Non è raro incontrarlo per le vie di Roma, città in cui abita, dedito a fare shopping. E infatti anche stavolta stringe tra le mani un pacchettino del marchio francese L’Artisan Parfumeur: che sia un regalo o un acquisto personale, denota comunque una scelta veramente di nicchia.

Il look di Renato Zero

Focus sullo sguardo per l’artista, che indossa una vezzosa montatura bianca con dettagli neri Kuboraum. Come un romano qualunque, Renato Zero ha indossato tshirt e pantaloncini, la sua maglia bianca è firmata Gucci.

Spiccano nel look le sneakers Marni con i dettagli gialli, un modello che costa 450 euro. Lo zaino dell’artista, a stampa plissé, rivela il brand che lo ha prodotto: si tratta della tipica lavorazione di Issey Miyake (700 euro circa).

I concerti su Canale 5

Una carriera di altissimo livello, la sua. Per celebrarla Mediaset ripropone in prima serata su Canale 5 gli emozionanti concerti di Renato Zero al Circo Massimo. Appuntamento sabato 9 settembre: in quanto a look, c’è da aspettarsi di tutto. Intanto guardatelo di bianco vestito nella gallery.

Related Posts