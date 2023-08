Venezia 80, i look delle star sul red carpet

Le star chiudono nell’armadio bikini, abiti estivi, infradito e passano direttamente al red carpet. E’ la Mostra del Cinema di Venezia l’evento che segna ufficialmente la fine delle vacanze. E che evento! Il gotha mondiale dell’entertainment si riunisce al Lido per questa importantissima manifestazione. Non solo attrici (e attori) in Laguna ma anche un numero infinito di modelle, influencer e showgirl. Ovviamente tutte fanno a gara per il look più accattivante sul tappeto rosso. Ecco gli outfit dell’edizione 2023.

Prima serata

Per la cerimonia inaugurale di Venezia 80 le star hanno sfoderato tutta la loro seduzione. Dopo il verde e il blu, Caterina Murino, madrina di quest’anno, ha scelto il rosso. L’abito Giorgio Armani Privé con gonna a ruota è interamente ricoperto di cristalli in tonalità. Total red anche per Mariacarla Boscono, Cappuccetto bondage nei lacci Dolce&Gabbana. Nella sera di debutto non mancano le note pastello: rosa confetto per Sveva Alviti, azzurro (con spacco importante) per Bianca Balti, entrambe in Ermanno Scervino. Black & white super chic per Bianca Brandolini d’Adda, in Schiaparelli. Stesse nuance per Elisa Visari, che regala una scollatura molto sexy. Nero per un’elegantissima Claudia Gerini, nel velluto di Luisa Spagnoli, e per Malika Ayane: dal suo abito spuntano tantissimi tatuaggi.

