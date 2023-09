Caterina Murino cambia vestito a Venezia 80: tutti gli outfit della madrina

Alla Mostra del Cinema l'attrice non sbaglia un colpo in fatto di look, dai colori decisi al black&white

Per la sua 80esima edizione, la Mostra del Cinema di Venezia non poteva sperare in una madrina più bella ed elegante di Caterina Murino. L’attrice, classe 1975, ha calcato il red carpet con grazia e sicurezza inanellando una serie di look di carattere e mai banali, sempre di gran classe. Dalle note acute di colore ai classici bianco e nero, le sue scelte di stile a Venezia 80 sono state degne di una diva. Che avrebbe stupito con i suoi outfit lo aveva fatto capire durante il bagno in laguna, e ha mantenuto la promessa.

Colpi di colore

Caterina Murino ha inaugurato la sua presenza sul red carpet di Venezia 80 indossando un abito rosso Giorgio Armani Privé, con gonna a ruota a balze e ricoperto di cristalli in tinta. Un’entrata in scena in grande stile, che non ha rappresentato l’unica scelta cromatica forte. La madrina ha sfoggiato anche un elegantissimo vestito verde smeraldo, con scollo a barca e manica lunga, di Alberta Ferretti: tanto rigorosa la linea del capo quanto sorprendente la tonalità del tessuto. Poi, nelle ultime serate, altri tre look di grande effetto: un vestito color corallo Philosophy, con lezioso risvolto sul décolleté, uno scenografico abito fucsia Jenny Packham e, per la cerimonia finale un longdress Giorgio Armani con scollo a cuore, in tonalità carta da zucchero.

Caterina Murino, diva in bianco e nero

Sui red carpet che si sono susseguiti nel corso di Venezia 80, Caterina Murino ha dimostrato di apprezzare molto anche il bianco e nero. Per la seconda serata ha scelto un abito candido Atelier Versace dalla silhouette sinuosa e con dettaglio scintillante sulla scollatura. La sera dopo un cambio totale: il vestito è nero con corpino attillato e ampia gonna mullet. A seguire, eccola con il black dress a colonna con inserti in tulle di seta plissé a balze di Alberta Ferretti. Black&white si uniscono dei pannelli alternati del longdress Moschino: una mise da vera diva per la nostra madrina.

Una madrina in pantaloni

Se gli abiti lunghi e sontuosi sono, come era prevedibile, i più amati da Caterina Murino a Venezia 80, la madrina non ha esitato a indossare i pantaloni. Lo ha fatto per il suo esordio, il primo sbarco al Lido, con un completo total green, ma la scelta è stata poi riproposta anche sul red carpet. Per la quinta serata del Festival ha scelto un tailleur in raso nero Kiton, con bustino con frange di cristalli. Power dress sì, ma senza mai perdere la femminilità.

Sponsor e social

Massima visibilità, contatti importanti e tanti brand a farle da partner per questa avventura. Caterina Murino ha accontentato tutti, dedicando tag al suo staff e ai brand e concedendosi anche qualche #adv. L’evento Campari, il trucco Giorgio Armani, le scarpe Roger Vivier, i gioielli Cartier, Pomellato e Buccellati… Come ci si aspetta da un’esperta influencer: lei non lo è ancora ma i numeri sul suo profilo social sono più che raddoppiati.

Gli outfit scelti da Caterina Murino a Venezia 80 sono uno più bello dell’altro: guardali nella gallery.

