Wanda Nara spiazza il GF Vip con gli stivali costosissimi

Non è passato inosservato il look di Wanda Nara al Grande Fratello Vip. La signora Icardi per la quindicesima puntata si è concessa un accessorio di lusso che ha fatto scalpore, tanto da diventare protagonista delle discussioni in studio: gli stivali Philipp Plein.

“Ma ce l’hai il porto d’armi per questi stivali?”, ha esordito Alfonso Signorini mentre il cameramen indugiava sulle gambe accavallate e scintillanti dell’opinionista.

Una calzatura che definire esclusiva sarebbe riduttivo: gli stivali tempestati di cristalli Swarovski, fibbie e borchie sono in vendita a 9.950 euro. Altissimi, luminosi ed esagerati, oltre che difficili da portare, sia per il peso, che per la scelta dell’outfit. Li ha abbinati benissimo invece Wanda Nara, che ha scelto un minidress nero (cortissimo) Guess, scosciato, ma a collo alto.

Tantissimi i commenti in rete, da Robocop a “protesi di lusso”, tanto per citarne un paio. Il valore esagerato degli stivali Philipp Plein è diventato un tam tam, ma tutto sommato i follower hanno dimostrato di apprezzare la scelta di Wanda Nara.

Inquadratura dopo inquadratura, gli stivali si sono guadagnati il ruolo da protagonisti a suon di battute. “La Wanda con gli stivali”, ha scherzato Pupo. “Vedrete gli stivali di Wanda indossati da Pupo”, ha promesso Signorini lanciando la pubblicità. “Me li presti?” ha insistito il conduttore, mentre Wanda Nara ha suggerito “Signorini nudo con gli stivali” per la copertina di Chi.

“Beato Icardi, caro Alfonso” ha concluso giustamente Sossio dalla Casa… e non aveva nemmeno visto gli stivali!

