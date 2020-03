Riparte alla grande la rodata macchina del serale di Amici. Alcune piccole variazioni al format e un cast con qualche sorpresa interessante hanno reso la prima puntata un successo, confermato dai picchi del 32% di share. Ad arricchire lo show, una performance che ha fatto emozionare il pubblico di ogni età: quella di Al Bano e Romina, grintosi come sempre, inclusa la battuta velenosa finale che gli ex coniugi si sono scambiati reciprocamente davanti a Maria De Filippi.

La coppia è stata invitata nell’ambito della gara per i prof: i docenti di ballo e canto hanno dovuto cimentarsi con il giudizio dei loro alunni. Per quanto riguarda il canto, l’esame prevedeva la prova “Felicità”, con l’affiancamento di Al Bano e Romina.

La coppia è entrata baldanzosa in scena, incoraggiando ed aiutando i prof nell’intonazione e nel ritmo. “Tutti bravi tranne uno”, ha decretato Romina, senza sbilanciarsi su chi fosse. Grandi sguardi di complicità tra i due cantanti durante il ritornello a loro affidato: “Senti nell’aria c’è già la nostra canzone d’amore che va…”.

Però, a conclusione della performance, è arrivata la frecciata di coppia. “Tu non hai dimenticato qualcosa stasera, Al Bano?” lo ha punzecchiato Romina. “Io no, che cosa?” ha chiesto Al Bano. “La sciarpetta copri-panza” ha rivelato lei, servendo all’ex marito la battutaccia su un vassoio d’argento. “L’ho lasciata a te, lo vedi?” ha risposto Al Bano ridendo e indicando l’ampio caftano bianco Laura Biagiotti, “divisa d’ordinanza” della Romina Power di oggi.

Mancava forse solo quest’ultimo cliché alla coppia nazional popolare formata da Al Bano e Romina. Dalle battute al look, l’impressione è che gli ex coniugi, separati ormai da più di vent’anni, recitino il copione della “finta coppia” alla perfezione. E potrebbero ripeterlo all’infinito ancora per un altro decennio, cappello, sciarpetta e ampio caftano inclusi.

