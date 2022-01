Rita Ora in spiaggia è una surfista sexy e glamour

Sfoggia look estrosi e mai banali in spiaggia a Sydney per uno shooting

Protagonista di uno shooting in spiaggia per Harper’s Bazaar, Rita Ora è un’esplosione di sex appeal. Cambia uno dietro l’altro una serie di look estrosi, colorati e sensuali e si lascia andare a pose piccanti e scanzonate al punto giusto. Si trova in Australia, e con lei c’è anche Taika Waikiki, l’attore e regista neozelandese con cui fa coppia, a sua volta impegnato nelle riprese del film “Thor: love and thunder”.

L’amore “triangolare” con Taika Waikiki

Da qualche mese Rita Ora sta insieme al regista neozelandese Taika Waikiki. Il gossip li ha inseguiti per un po’, e alla fine loro sono usciti allo scoperto la scorsa estate, sul red carpet del film “Suicide Squad”. La curiosità su di loro si è accesa quando sono state pubblicate foto di effusioni a tre, insieme all’attrice Tessa Thompson. “È un grosso problema? No, non lo è. Non stavo facendo nulla di sbagliato”, ha tagliato corto lui. Il triangolo si è interrotto presto, ma la pop star e Waikiki portano avanti la loro storia. “Non mi aspettavo di trovare l’amore con lui”, ha raccontato Rita, “sogno una grande famiglia”.

Rita Ora tra mute da surf e tacchi alti

Sulla spiaggia di Maroubra Beach, a Sydney, Rita Ora si scatena davanti all’obiettivo. I look sono estrosi e tutt’altro che banali, dai minidress sexy e scintillanti ai leggins sportivi abbinati al cappottino Louis Vuitton con decorazione gioiello. In versione surfista glamour, con tanto di muta Rip Curl e pump dal tacco alto, sorride e si lascia fotografare. Poi, con l’abitino tutto frange luccicanti, si lancia in un seducente twerking piccante. Niente a che vedere con le curve in mostra nel servizio fotografico di due anni fa a Miami (ne abbiamo parlato QUI), ma il livello di sensualità è sempre altissimo. La pop star si presta volentieri al gioco della provocazione con il modello abbronzato e fisicato che le fa da spalla. Per fortuna il suo fidanzato Taika Waikiki non è geloso…