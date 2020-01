Per lo spot delle scarpe Rita Ora mostra… il sedere

MORSO DELLA VIPERA Pericolosamente sexy Adatto per questa occasione Non per tutte Un voto al colore 6.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Vi ricordate Marilyn Monroe nel film “Quando la moglie è in vacanza”? L’aria che fuoriusciva dal tombino le sollevava la gonna, lasciando scoperte le sue gambe tornite. E’ più o meno quello che è successo a Rita Ora. Basta sostituire le grige strade di New York con le calde spiagge di Miami e aggiungere un abbondante pizzico di sensualità.

L’incidente a luci rosse è andato in scena in riva al mare, dove Rita Ora si è fatta fotografare con addosso un leggerissimo abito giallo plissettato. Il focus degli scatti avrebbero dovuto essere le scarpe, un paio di sandali celesti glitterati, con tacco alto e cinturino, di Deichmann Shoes. Peccato però che le calzature siano passate decisamente in secondo piano. Un po’ a causa del vento birichino, un po’ per colpa delle pose provocanti, l’abito non faceva altro che sollevarsi, svolazzare, aprirsi… e scoprire tutto quello che c’era da scoprire.

Se nelle pose frontali le parti intime di Rita Ora sono coperte dalla biancheria color carne, lo stesso non succede per il suo lato B. La pop star mette in mostra un fondoschiena perfetto e gambe toniche e scolpite. Probabilmente qualcun altro si sarebbe sentito in imbarazzo a ritrovarsi inaspettatamente mezza nuda davanti all’obiettivo, ma non lei.

Avvezza a mise provocanti e audaci, la cantante sembra non farci troppo caso. Anzi, si muove con sensualità ancheggiando e piegandosi, lasciando la brezza libera di giocare con la stoffa impalpabile, sollevandola e mostrando le sue grazie. Posizioni plastiche, capaci di enfatizzare l’effetto: alzi la mano chi è riuscito a concentrarsi sulle scarpe di Rita Ora…

