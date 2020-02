Per San Valentino le star si mettono in intimo

San Valentino è la festa degli innamorati. Il 14 febbraio è tutto dedicato a fiori, cioccolatini ma anche seduzione. In questi giorni si pianifica la serata con il partner, tra cene afrodisiache e after-dinner bollenti. Le bellissime di casa nostra non sono immuni al fascino di questo appuntamento annuale e stanno già scaldando i motori… spogliandosi.

E’ già da qualche settimana che sulle pagine social delle star compaiono foto provocanti, con loro rigorosamente in intimo. Sono diversi i mood scelti dalle famose per le loro foto in lingerie, tra chi non rinuncia a pose super sexy e chi punta sull’ironia.

Viso imbronciato e corpo allenato, Elisabetta Canalis nella penombra fa il pieno di like nel body di pizzo Intimissimi. Stesso brand per Paola Turani che però dichiara candidamente: “Ogni tanto un po’ più sensuale (o almeno ci provo)”. Non rinunciano al body nemmeno Alba Parietti, meravigliosa 58enne, e Belen Rodriguez che opta per l’azzurro firmato Jadea.

Il letto è uno dei grandi protagonisti di San Valentino e molte stelle lo scelgono come ambientazione domestica per le loro foto. Alessia Marcuzzi conferma la sua passione per l’animalier e ammicca con reggiseno e slip maculati. Giulia Provvedi, in Exes, pensa già alla primavera e mostra il fisico perfetto nel completo.

E’ in tema bucolico anche Justine Mattera che tiene i pantaloni ma svela il top a triangolo di Wolford. Melita Toniolo invece tra i fiori di campagna ci si mette proprio, non avrà freddo a febbraio? E’ fiorito ma total black anche il reggiseno Yamamay di Francesca Sofia Novello, maliziosa sul divano.

Cosa c’è di più romantico dei cuori per San Valentino? Giulia De Lellis sceglie la proposta rossonera di Tezenis. Bene in evidenza ci sono anche i suoi molteplici tatuaggi e forse, tra le trasparenze, se ne intravede anche uno sull’inguine. Sembra anche a voi? Stabilitelo sfogliando la nostra gallery.

