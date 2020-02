La maison ripropone la celebre stampa in chiave iper moderna, per una sensualità selvaggia e hig-tech

MORSO DELLA VIPERA Pericolosamente sexy Un voto al colore Non per tutte Come lo indossa 8.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Sono passati 20 anni esatti da quella cerimonia dei Grammy Awards del febbraio 2000, quando Jennifer Lopez scrisse, con un abito, la storia della moda e della new technology. L’attrice e pop star sfilò sul red carpet con il sensualissimo Jungle Print Dress Versace, dalle trasparenze ammiccanti e dalla scollatura esagerata. La leggenda vuole che proprio la curiosità generata da quell’abito ispirò Google per creare uno dei suoi strumenti più efficaci e, per l’epoca, rivoluzionari: Google Immagini.

Da allora di acqua ne è passata sotto i ponti. Internet è molto cambiato, e lo è anche l’utilizzo che ne facciamo nel quotidiano. Instagram, e i social network in generale, erano impensabili all’epoca: oggi sono parte integrante della vita di tutti i giorni. E’ proprio da questo presupposto che parte la nuova campagna Versace, con protagoniste Jennifer Lopez e Kendall Jenner, una più sensuale e prorompente dell’altra.

La campagna di Versace, realizzata dal celebre duo Mert Alas e Marcus Piggott, è ricca di dettagli high-tech. E’ caratterizzata dalla proiezione dell’ologramma di una futuristica barra di ricerca web sui capi della nuova collezione. Jennifer Lopez e Kendall Jenner, con i loro milioni di follower e i riflettori sempre puntati, sono emblemi di un mondo in cui l’immagine di noi stessi viene definita da ciò che pubblichiamo online. Il confine tra la sfera pubblica e quella privata si fa sempre sempre più labile.

Consapevoli della propria sensualità, JLo e Kendall Jenner indossano capi della nuova collezione Versace che mettono in risalto tutta la loro femminilità. Dopo aver attualizzato e riproposto il jungle dress per la chiusura della sfilata Primavera/Estate 2020 alla Milano Fashion Week, Donatella Versace ha alzato la posta. Per le stupende testimonial ha pensato non solo completi con l’iconica stampa che svelano il décolleté o scoprono le gambe. Ci sono anche audaci e provocanti tubini neri dall’anima vintage, con quella particolare scollatura tanto cara alla maison, o minidress tutti luccicanti dal gusto retrò. Abiti fatti per mettersi in mostra e farsi guardare, perfetti per l’era dei social network.

