Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli in centro per lavoro e lei è super chic

L’amore tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è finito ma i due sono sempre in perfetta sintonia. Tra i figli in comune e i progetti di lavoro, la coppia è spessissimo insieme. In un’ancora calda giornata a Milano, Paolo e Sonia sono stati paparazzati in centro per un pranzo business. Outfit casual per lui, chic per lei, che sfoggia anche una borsa da sogno.

Insieme a Milano

E’ Il Salumaio il ristorante scelto da Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis per il loro pranzo all’insegna del business. L’esclusiva location in via Montenapoleone è una mete amate dalle star. Paolo e Sonia hanno prima passeggiato per le vie del quadrilatero, guardando le vetrine. Tra chiacchiere e sorrisi, l’intesa tra i due è evidente, nonostante la separazione. Circondati dai curiosi, non sono stati paparazzati solo dai fotografi ma anche da molti fan. Finito l’impegno di lavoro, la coppia è tornata in hotel, un lussuoso cinque stelle.

Camicia e sneakers per Paolo

Amatissimo dal grande pubblico, in tv Paolo Bonolis è conosciuto e apprezzato anche per i suoi look insoliti, composti da jeans abbinati a camicie divertenti e fantasiose. Il conduttore di Mediaset ha tenuto lo stesso stile anche per l’appuntamento in centro a Milano. I calzoni in denim sono abbinati a una button-down con collo alla coreana. Sulle spalle Bonolis ha uno zaino capiente mentre a polsi sfoggia una miriade di bracciali colorati. Comodità ai piedi, con le sneakers Speedform Intake 2 di Under Armour (104 euro), nere con dettagli argento.

Il look chic di Sonia

E’ di registro completamente diverso l’outfit scelto da Sonia Bruganelli. L’imprenditrice ha optato per un paio di pantaloni larghi grigi, abbinati a una blusa in seta color crema. Ai piedi calza décolleté altissime, in pelle beige e con il tacco a spillo. Lo sguardo è invece celato da grossi occhiali scuri di forma cat-eye: sono i My Monogram di Louis Vuitton (420 euro), con le famose icone della maison. Un look chic e appropriato, perfetto per un appuntamento di lavoro.

La it-bag

Tra tanti colori neutri, salta all’occhio la borsa di Sonia Bruganelli, nell’inconfondibile arancione di Hermès. L’imprenditrice porta sulle spalle la 2way Kelly Lakis della maison francese. Il modello multizip, ideato nel 2012, è tutt’ora uno dei più desiderati della maison francese. Come sempre accade con le it-bag del brand, è difficilissimo riuscire a trovarne una, sia in boutique che nei negozi dell’usato. I prezzi sui siti dei rivenditori variano dai 20 ai 35mila euro. Lei è una grandissima appassionata di moda e non perde occasione per condividere con i follower i suoi acquisti: la Kelly è comparsa di recente in un post su Instagram. Scoprite nella gallery i look di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis a Milano.

