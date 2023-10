Irina Shayk, che lusso! Il cane è nella borsa da 50mila euro

Total black per la top model, paparazzata a New York con la "Birkin" di Hermès in coccodrillo

Quanto è camaleontica Irina Shayk? La top model russa alterna outfit super sexy a proposte eleganti. Dopo aver girato l’Europa per il fashion month, Irina è tornata a New York, città in cui vive. E’ per le strade della Grande Mela che la Shayk mette in mostra il suo fortissimo senso dello stile. Adesso è stata paparazzata con un outfit total black e con un dettaglio… peloso.

Il look da città

In una calda giornata autunnale, Irina Shayk è stata immortalata dai fotografi mentre usciva dalla palestra, situata in un elegante palazzo di Manhattan. Con tutta probabilità ha indossato un outfit diverso per l’allenamento, il look sfoggiato per strada ha infatti poco a che fare con capi tecnici per lo sport. L’avevamo lasciata a Parigi, tumefatta in viso e con un sensuale abito argento, e la ritroviamo in America, con un total black che cattura lo sguardo, discreto ma prezioso, in pieno mood quiet luxury. Per lei pantaloni loose fit, maglioncino fitted in cashmere e cintura con grossa fibbia. Lo sguardo è celato dagli occhi scuri mentre ai piedi la Shayk predilige la comodità delle sneakers Samba di Adidas (120 euro). Queste scarpe sono al momento richiestissime (le ha indossate anche Ilary Blasi) e quasi sempre sold out. L’accessorio che desta curiosità però è un altro.

Il cane nella borsa di lusso

Non è forse la borsa giusta per trasportare le necessità da allenamento ma senza dubbio è la it-bag più sognata dalle fashioniste di tutto il mondo. Irina Shayk teneva ben stretta in mano una Birkin di Hermès in coccodrillo nero. Un modello iconico e irragiungibile: se si riesce ad entrare in una lista d’attesa in boutique, ci vogliono mesi (spesso addirittura anni) per poter avere questo oggetto del desiderio. Il prezzo? Circa 50mila euro in negozio, anche 100mila euro sui siti di rivenditori. E come la usa Irina? Per metterci il suo cagnolino. All’uscita dalla palestra nell’accessorio di lusso c’è una bottiglia d’acqua ma poco dopo ecco comparire il pelosetto di casa, comodamente seduto. Il dettaglio di stile? E’ nero anche lui, perfettamente in pendant con il look della modella.

L’amore e… Gigi Hadid

Irina Shayk fa parlare per i suoi outfit e per le copertine patinate ma, anche e soprattutto, per la sua vita amorosa. La star starebbe vivendo una love story con Tom Brady, ex marito di Gisele Bundchen. I due sono stati avvistati insieme più volte. In questo scambio di poltrone tra modelle, nei giorni scorsi è entrata in gioco anche Gigi Hadid. La top ha trascorso una serata romantica insieme a Bradley Cooper, ex compagno della Shayk nonché padre della piccola Lea De Seine, nata nel 2017. A presentarli è stata proprio Irina. Grazie ad amici comuni, Gigi e Bradley si sono frequentati a lungo come amici ma ora il rapporto sarebbe andato oltre. Sono, al momento, sconosciute le reazioni della Shayk, che però veste nero… sarà un caso?

