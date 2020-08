Wanda Nara vola a Lisbona con il look firmatissimo

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Idea regalo Per tutte le tasche 5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Nel pomeriggio di domenica Wanda Nara è partita alla volta di Lisbona piena di aspettative e invece la serata non è andata come sperato. L’argentina è volata in Portogallo per fare il tifo per il marito Mauro Icardi, impegnato nella finale di Champions League. Non solo il Paris Saint-Germain è stato battuto 1-0 dal Bayern Monaco, Icardi ha anche passato tutti i 90 minuti in panchina. Il mister Tuchel infatti gli ha preferito nel finale Choupo-Moting.

La trasferta a Lisbona

In uno stadio a porte chiuse per le restrizioni da coronavirus, Wanda Nara ha seguito il match insieme al suocero Juan Icardi e alle famiglie degli altri calciatori da un ristorante della città. Con Mauro Icardi seduto in panchina, tra l’ironia del web, e il gol del Bayern al 59’, i contenuti social di Wanda sono stai ridotti all’osso. Prima della partita però la Nara ha documentato a dovere il suo viaggio verso Lisbona.

Look comodo ma costoso

“Ahí vamos”, ha scritto Wanda Nara a corredo di una serie di fotografie dove è ritratta seduta sul jet privato. Casual ma firmatissimo il look scelto per la partenza. Pantaloni neri, giacca in denim e cappellino con stampato un asinello di Goorin Bros. Sono due gli accessori che attirano però maggiormente l’attenzione dei fashionisti: la maxi borsa Birkin Hac di Hermès (in vendita usata costa dai 10mila ai 30mila euro), tanto capiente quanto glam, e le pantofole in pelliccia di Louis Vuitton. Un modello che al momento non si trova sul sito della maison e che qualcuno ipotizza essere una personalizzazione fatta ad hoc per Wanda. Il prezzo oscillerebbe tra i 400 e i 1.500 euro.

Wanda Nara, che ha trascorso un’estate casalinga tra le proprietà di famiglia a Milano, Como e Parigi, ha condiviso in queste settimane molte foto sexy dalle sue varie piscine. Non è andata al mare ma i fan non sono comunque rimasti a bocca asciutta in fatto di bikini. Per la trasferta portoghese ha però optato per la comodità e in aereo ha sorriso vicino alla sua compagna di viaggio, Andrea Salas, moglie di Keylor Navas. Insomma la Nara ha deciso di smezzare la spesa per il jet privato ma, in fatto di look, non si è risparmiata.

