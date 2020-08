L’estate delle star all’insegna delle borse di lusso

Proseguono le vacanze per le star di casa nostra. In questa estate insolita le vip cercano di favorire l’Italia ma non rinunciano di certo all’esclusività. Casali nascosti, resort da sogno, yacht: quando le risorse sono pressoché illimitate le possibilità sono tante. Le bellissime non vanno da nessuna parte senza i loro oggetti più importanti, sapientemente custoditi dentro alle borse. Di lusso ovviamente.

Una borsa non è mai solo un contenitore ma è un vero e proprio status symbol. Il brand più amato dalle star in fatto di it-bag è sempre Hermès. Una delle più grandi collezioniste d’Italia è Daniela Santanchè, che abbina i suoi abiti alle sue preziose Birkin e Kelly. Anche Wanda Nara, trasferitasi definitivamente a Parigi insieme al marito Mauro Icardi e ai figli, può vantare delle borse incredibili. L’ultima novità? Una Birkin in coccodrillo giallo del valore di circa 50mila euro per la star che non vuole passare inosservata.

La più fortunata è però Georgina Rodriguez che si fa ritrarre sul jet privato con due Birkin rarissime. La prima, nera in coccodrillo, è niente rispetto al modello Himalaya, con la particolare gradazione di bianco che rievoca il colore delle montagne asiatiche. Il valore? 90mila dollari per la versione base, fino a 430mila per quella con finiture in oro e diamanti. Preferisce altri marchi Chiara Ferragni che, nella sua estate italiana, lascia Milano con il set di Dior e si fa poi ritrarre in barca con la maxi bag arcobaleno di Louis Vuitton. Per la sera l’influncer opta per una Chanel in coccodrillo da circa 15mila euro. Scopri nella gallery con quali borse di lusso vanno in vacanza le star quest’anno.

