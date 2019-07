Victoria Beckham, 20 anni di nozze con David

Nozze di cristallo per David e Victoria Beckham, che nel 2019 festeggiano 20 anni di matrimonio. Il 4 luglio 1999 il calciatore inglese e la cantante delle Spice Girls si sono sposati nell’esclusivo castello di Luttrellstown, in Irlanda, davanti ai parenti, agli amici più intimi e soprattutto al primogenito Brooklyn, che al tempo aveva pochi mesi.

Un matrimonio, costato circa 500mila sterline, che è passato alla storia per il lusso e le stravaganze di quel giorno. Un mix di pop e ricchezza sfrenata, dalla location invasa di fiori al taglio della torta con la spada, del “sì” di Victoria e David Beckham si parla da due decenni. Del “sì” e di tutto quello che riguarda la loro vita privata. Mai nessuno avrebbe infatti scommesso su un’unione tanto duratura, tra le presunte scappatelle di David Beckham e la consacrazione nell’olimpo della moda per la snobbissima Victoria Beckham. E invece, anello riparatore dopo anello riparatore, proprio nel giorno del loro anniversario, lui scrive su Instagram, a corredo degli scatti vintage di quel giorno: “Guarda cos’abbiamo creato. Ti amo così tanto”. Un legame forte, cementato dall’amore per i quattro figli, da progetti di business condivisi e, perché no, pure dai loro look iconici.

Non si può dire che in fatto di outfit, David e Victoria Beckham non siano ben assortiti. Da quando hanno iniziato a frequentarsi, nella seconda metà degli anni Novanta, i due hanno sempre dettato tendenze in fatto di abbigliamento. Il top è stato raggiunto per le nozze. Victoria Beckham era una vera regina, con tanto di corona in oro e diamanti di Slim Barrett, nel suo abito su misura realizzato da Vera Wang in satin con corpetto smanicato. Un modello esclusivo del valore di circa 85mila euro che l’ex Spice sta conservando per la figlia Harper. Crema anche per David, un damerino in Timothy Everett.

Di nuovo in pendant per il party della sera, dove David e Victoria hanno puntato tutto sul viola, in barba alla scaramanzia. Aderenze, spacchi e maxi fiori per lei, completo alla Tony Manero per lui, entrambi firmati Antonio Berardi. Se per anni hanno mostrato al mondo la loro complicità attraverso i vestiti abbinati ora si scambiano dolci messaggi social e puntano tutto sul futuro dei figli. Furbi e longevi.

