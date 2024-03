Diletta Leotta festeggia (a pancia scoperta) i 7 mesi di Aria

Diletta Leotta sta vivendo mesi all’insegna della felicità. Gli impegni di lavoro, sia quelli radiofonici che quelli sui campi da calcio, la tengono molto impegnata e le danno tantissime soddisfazioni. Nella vita privata la gioia è altrettanta, grazie alla figlia Aria e al fidanzato, Loris Karius. I due diventeranno presto marito e moglie: fervono i preparativi per delle nozze che si annunciano spettacolari.

Aria a cavallo

Nel weekend appena trascorso Diletta Leotta ha festeggiato i sette mesi della sua Aria con una gita fuori porta. E’ la Val Brembana, nella bergamasca, la meta scelta dalla conduttrice, che ha postato una serie di scatti della sua giornata nella natura. In un famoso agriturismo, la Leotta si è divertita come una bimba. In posa tra gli alberi in fiore, lungo il fiume o con la figlia dolcemente seduta su un pony, le attività all’aperto non sono mancate. La piccola è deliziosa con una giacca rosa e le sneakers Nike.

Firmata nella natura

Il look da scampagnata di Diletta Leotta era all’insegna della comodità, senza però tralasciare un po’ di sensualità. I capi sono ovviamente dei top brand. I jeans con le margherite ricamate di Sandro sono perfetti per la primavera in arrivo e molto bucolici. Praticità ai piedi con un paio di sneakers di lusso, le Runner di Balenciaga (925 euro). Il giubbotto Teddy bianco e azzurro di Saint Laurent (2.190 euro) protegge Diletta dal clima ancora fresco di questa stagione. La pancia è però in vista, grazie a un maglioncino crop in maglia.

Passione pancia nuda

In tema di crop top, Diletta Lotta sembra avere una predilezione per questo trend al momento. Lei che è diventata mamma ad agosto 2023, ha ritrovato la forma fisica nel giro poche settimane. Il suo ventre piatto e tonico è spesso il protagonista del suoi look. Focus sul punto vita in una serie di scatti social, dove la Leotta sfoggia un top mini e i famosi jeans di Maison Margiela “senza tasche”. Per una recente serata mondana Diletta ha optato per un abito dalla resa bollente: il modello Marilyn di Marianna Senchina (750 euro) ha una stampa a pois e un fit che fascia le curve. Sul busto c’è una vistosa apertura a triangolo, che sottolinea il décolleté. In tv per partecipare a Michelle Impossibile, la conduttrice ha sfoggiato un outfit total black di Retrofete, con dei pantaloni dal dettaglio gioiello in vita.

L’anello da favola

Gli outfit di Diletta Leotta sono sempre riusciti e molto copiati. Lei ama i top brand e ha uno stile unico, che ruota spesso intorno a proposte maliziose. In queste settimane il volto tv è però alle prese con la scelta dell’abito più importane, quello da sposa. La proposta di nozze (con un diamante da favola) da parte di Loris Karius è arrivata in estate, mentre lei era in dolce attesa di Aria ma la conferma dei diretti interessati è arrivata solo a gennaio. Per stessa ammissione della Leotta, il sì sarà a giugno.

L’abito da sposa

Riserbo assoluto sulla location delle nozze di Diletta Leotta e Loris Karius, si vocifera però che il matrimonio andrà in scena in Sicilia, terra d’origine della conduttrice. E il wedding dress? Anche qui è mistero, lei è solita alternare una miriade di marchi e in molti faranno a gara per vestirla. Il compito sarà forse affidato a Claudio Di Mari? Lo stilista catanese ha già confezionato il look per il 30esimo compleanno di Diletta, oltre ad aver creato l’outfit nuziale della cognata. Tra qualche mese lo sapremo, di certo la Leotta all’altare sarà una visione.

