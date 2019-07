I dieci bikini che hanno fatto la storia

Il 5 luglio si celebra la giornata mondiale del bikini. In questa stessa data, nel 1946, lo stilista francese Louis Réard ha cambiato per sempre la storia della moda e del costume. In occasione della sua sfilata alla Piscine Molitor, a Parigi, il designer ha presentato un capo rivoluzionario quanto scandaloso, il bikini appunto. Réard aveva trovato una sola modella disposta a sfilare con un abbigliamento tanto provocatorio, la ballerina esotica del Casino de Paris Micheline Bernardini. Il primo iconico bikini, sgambatissimo e con micro laccetti, riproduceva tanti fogli di giornale. Una stampa non casuale, Réard sapeva quanto avrebbe fatto discutere la stampa. Il nome è un omaggio all’atollo di Bikini, nelle Isole Marshall, dove gli Stati Uniti avevano iniziato in quel periodo dei test nucleari.

Da allora il bikini è entrato a far parte della vita di tutti, declinato in infinite tonalità, fantasie e lavorazioni. Dal finire degli anni Quaranta molto ha fatto anche il cinema per rendere il costume a due pezzi irrinunciabile. E’ leggendario lo scatto del 1946 che vede una giovanissima Marilyn Monroe acqua e sapone in un modello a righe annodato.

Passando agli anni Sessata, è indimenticabile il bikini bianco con coltello nello slip sfoggiato da Ursula Andress in “Agente 007 – Licenza di uccidere”. Se Brigitte Bardot, in barca a Saint Tropez, faceva strage di cuori nei suoi modelli col ferretto, sul grande schermo Sue Lyon ammaliava gli uomini di mezzo mondo in “Lolita”.

In tempi più moderni, non si può non citare un’altra Bond Girl, Halle Berry, che in “La morte può attendere” del 2002 omaggia la Andress uscendo dall’acqua con un bikini arancione. Rappresentano donne forti anche Cameron Diaz in “Charlie’s Angels – Più che mai” e Angelina Jolie in “Tomb Raider”, entrambi del 2003.

Da Carrie Fisher in “Star Wars – Il ritorno dello Jedi” a Jessica Alba in “Trappola in fondo al mare” ecco i 10 bikini che hanno fatto la storia.