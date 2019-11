La morte del Victoria’s Secret Fashion Show

Per i modaioli il Victoria’s Secret Fashion show era l’appuntamento natalizio più atteso. Da quest’anno non sarà più così perché il marchio ha ufficialmente cancellato la sfilata. Stuart Burgdoerfer, numero uno di L Brand, il rivenditore del marchio, ha dichiarato: “Pensiamo che sia importante far evolvere il marketing di Victoria’s Secret“.

BODY SHAMING E SESSISMO

Al di là della strategia di vendita, molto hanno fatto le parole dell’ex presidente Ed Razek che qualche mese fa aveva sostenuto come gli alti standard del brand non potessero aprire uno spiraglio a modelle curvy e transgender. Dopo aver sollevato un polverone Razek, accusato di body shaming e sessismo, non ha potuto far altro che dimettersi. Al passo falso di Razek vanno aggiunte le dichiarazioni di alcuni ex Angeli che negli anni hanno svelato come fossero costrette a sottoporsi a diete rigidissime e a sedute in palestra estenuanti per entrare negli striminziti modelli di Victoria’s Secret.

L’AVVENTO DEI SOCIAL

Come se non bastasse, l’avvento di Instagram ha fatto che sì che tutti i dettagli dello show, che veniva tradizionalmente registrato a novembre per poi andare in onda i primi di dicembre, venissero rivelati dalle protagoniste con largo anticipo, di fatto distruggendo l’attesa e la curiosità di gustarsi lo show in tv.

LE PROTAGONISTE FAMOSE

Certo è che dal 2001, anno della prima trasmissione in televisione, su quella passerella si sono alternate alcune delle donne più belle del mondo. Heidi Klum, Gisele Bundchen, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Kendall Jenner: le top model più famose sono state tutte Angeli di Victoria’s Secret. Maxi ali, mini slip e una carica di sensualità senza eguali.

IL FANTASY BRA

Come dimenticarsi poi del Fantasy Bra, il reggiseno di diamanti e pietre preziose indossato ad ogni edizione da un Angelo fortunato? Creato ad hoc e sempre diverso, il prezioso capo, del valore di milioni di dollari, ha abbellito i décolleté di Marisa Miller, Miranda Kerr, Candice Swanepoel, Elsa Hosk e tante altre bellissime.

IL PANCINO DI IRINA

C’è stato anche ampio spazio per il gossip come quando nel 2016 Irina Shayk, nonostante gli sforzi di stylist e costumisti, non sia riuscita a nascondere il pancino. La modella russa era incinta della prima figlia, Lea De Seine, avuta dall’ex Bradley Cooper e sotto i lustrini rossi il gonfiore era ben evidente.

LE HADID PERDONO LE ALI

Gigi e Bella Hadid sono state tre le ultime famose ad entrare nella scuderia degli Angels allo show. Dopo l’eccitazione del 2018, mamma Yolanda ora non si darà pace nel vedere le figlie perdere le ali così in fretta. Avete un po’ di nostalgia? Nella gallery trovate le foto più iconiche del Victoria’s Secret Fashion Show.

