Gli abiti scandalosi che hanno fatto la storia: dal jungle-dress al vestito di carne

Per far in modo di non essere mai dimenticati, la via più breve è quella di scioccare. Sarà forse per questo che molte dive hanno provocato con gli outfit, tra trasparenze esagerate o spacchi inguinali. Per altre è stata la voglia di mandare messaggi, rivendicare uno status o affermare la propria libertà a spingerle a non porre limiti alla propria voglia di osare e sfoggiare abiti scandalosi. Ma non sempre le proprietarie erano del tutto consapevoli dell’eco che il proprio look avrebbe avuto: ecco quelli che hanno fatto la storia.

Gli abiti che hanno segnato un’epoca

A vederlo adesso, il vestito bianco che Marilyn Monroe indossa in Quando la moglie è in vacanza sembra anche piuttosto sobrio. Ma all’epoca dell’uscita del film (siamo nel 1955) quella mise fu un vero shock, con la gonna bianca pronta a sollevarsi a scoprire le cosce nella scena diventata cult.

Parlando di abiti scandalosi, come non citare Jennifer Lopez e il celeberrimo Jungle Dress Versace? Uno degli outfit più sensuali di sempre grazie alle trasparenze accennate e alla scollatura ombelicale. Quando l’ha indossato JLo ha lasciato tutti a bocca aperta: la curiosità è stata talmente tanta da aver addirittura contribuito alla nascita di Google Images.

Scandalose sul red carpet

Sui red carpet la provocazione è di casa e azzardare un po’ è quasi d’obbligo se si vuole spiccare. Bella Hadid ha proprio esagerato con la sensualità, proponendo al Festival di Cannes 2016 una creazione Alexandre Vauthier Couture dallo spacco talmente tanto vertiginoso da lasciare scoperto l’intimo (e non solo). E’ stata lei, in un certo senso, a spianare la strada agli outfit dello scandalo di Giulia Salemi e Dayane Mello, solo pochi mesi dopo a Venezia.

Di abiti scandalosi ne sa qualcosa anche Lady Gaga: mise che lasciano a bocca aperta ne ha proposte tante, ma quella che resta più iconica è l’abito di carne sfoggiato sul tappeto rosso degli American Music Award 2010.

Lato A e lato B, chi mostra di più?

Provocare fa spesso rima con mostrare e, tra scollature e trasparenze, c’è chi lascia a vista tanta pelle nuda. E’ il caso di Miley Cirus con un look davvero sexy agli MTV Video Music Awards 2015: il seno è coperto in minima parte dalle bretelle argento e la gonna è fatta da una rete di cristalli a maglia larga che lascia nudo il lato B.

Anche Rihanna ha osato con molti abiti scandalosi (compresi quelli premaman) ma su tutti spicca l’outfit firmato da Adam Selman, trasparente dalla testa ai piedi e che lasciava a vista sia il décolleté che il fondoschiena della pop star.

Tra tanti abiti scandalosi merita una menzione speciale il Revenge Dress di Lady Diana (l’abito della vendetta): non particolarmente osé se paragonato a molti altri, ma capace più di tutti di stupire: mai prima (né dopo) una royal aveva osato una mise tanto audace. Questo e tutti gli altri li trovi nella gallery…

