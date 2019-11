Laura Chiatti hot sul red carpet di Chiara Ferragni Unposted

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Pericolosamente sexy Adatto per questa occasione Idea regalo 5.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Laura Chiatti è una delle attrici più amate e stimate del panorama italiano. La star del cinema nostrano si destreggia tra la carriera e la vita privata. Sposata dal 2014 con il collega Marco Bocci, la Chiatti è mamma di due bimbi, Enea e Pablo.

Molto presente sui social, Laura Chiatti ama condividere con i follower la sua vita di tutti i giorni. Tra i giochi con i figli, un po’ di shopping e gli impegni sul set, le giornate scorrono veloci e Laura, di certo, non si annoia mai. Con una routine tanto piena, il tempo da dedicare agli eventi mondani è poco ma quando la chiatti esce, lo fa in grande stile.

Sul pink carpet della prima romana di Chiara Ferragni Unposted, Laura Chiatti era più sexy che mai con un minidress di Alberta Ferretti. Il vestito nero, sensuale e femminile in tulle plumetis, ha piccoli cerchi argento sulle trasparenze e gonna a tre stati bordata in lurex argento.

Un outfit sbarazzino e decisamente rivelatore. Quello che Laura Chiatti non aveva messo in conto infatti sono i potenti flash dei fotografi. E’ così che i dischetti strategicamente posizionati per coprire i capezzoli sembrano essere essi stessi maxi capezzoli. Lei, ignara, sorride, mentre gli addetti scattano.

Ha rischiato l’incidente di guardaroba anche la protagonista della serata, Chiara Ferragni. L’influencer infatti, complice il lunghissimo spacco nel suo abito Giambattista Valli, ha mostra uno scorcio d’inguine. Una premiere decisamente infuocata.

