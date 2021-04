Sboccia la primavera e le vip… si spogliano. Con i primi caldi di queste settimane le bellissime hanno deciso di mettere in mostra il loro intimo di stagione. Anche se non manca qualche scatto di studio la maggior parte delle bellissime ha improvvisato dei servizi casalinghi, a causa delle restrizioni. Abituate a stare davanti all’obiettivo, le star sono riuscite a ottenere il meglio anche dalle foto homemade, grazie a pose sensuali, lingerie provocante e ambientazioni accattivanti.

Pizzi e pastelli

Tra le proposte di intimo per questa spring-summer 2021 dominano i colori pastello abbinati al pizzo. Del resto, con tutte le fioriture di questo periodo, non poteva essere altrimenti. Giulia De Lellis si sistema i capelli alla finestra con addosso un completo abbinato con bustino e slip bianchi a fiorellini rosa di Tezenis. Ricami sui toni del beige per Elisabetta Canalis sul balcone, stesso modello Intimissimi ma verde acqua per Paola Di Benedetto sul divano. La vip più glam è, come spesso accade, Wanda Nara, esplosiva dalla sua villa di Parigi in Gucci.

Intramontabile intimo nero

Tra tante tonalità tenui e romantiche, non manca il nero, una proposta classica nel mondo dell’intimo, amato da vip e non. Justine Mattera durante uno shooting è bollente nel body tutto lacci e pizzi di Maison Close. Cappello in testa e stivali in vernice completano il suo look. Total black anche per Diletta Leotta, che sotto al maglioncino in maglia, sfoggia lo stesso reggiseno Agent Provocateur già indossato da Madonna. E’ deliziosa Paola Turani che nel completo Intimissimi svela il primo accenno di pancino, dopo l’annuncio della gravidanza. A caccia di lingerie per la primavera? Lasciati ispirare dalle star nella nostra gallery.

