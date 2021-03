Madonna con l’intimo fetish nei selfie bollenti dopo le polemiche

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa un voto al colore Pericolosamente sexy Idea regalo 7.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Il corpo di Madonna è al centro delle polemiche in questo periodo e adesso lei ha buttato altra benzina sul fuoco. A metà marzo una fotografa e esperta digitale australiana, Amelia Goldie, ha accusato la popstar di averle rubato uno scatto social. La Ciccione avrebbe sovrapposto la sua faccia al corpo della ragazza 28enne, pubblicando poi l’immagine modificata sul suo profilo Instagram. I fatti risalgono al 2015, per il lancio di Rebel Heart, ma Amelie se ne sarebbe accorta solo ora. “Quando Madonna pubblica una sua foto su IG per promuovere il suo album ma in realtà è il tuo corpo (non sto scherzando)”, ha scritto la giovane in un video su TikTok, diventato virale in pochissime ore.

L’immagine incriminata è, al momento, ancora visibile sulla pagina social di Madonna e lei non ha commentato il fattaccio. In seguito allo scandalo però l’icona della musica ha postato una serie di fotografie che non sembrano essere proprio casuali. “E ora in un momento di riflessione personale… Madame X”, ha scritto la Ciccone. Madame X è l’alter ego della popstar, nato in occasione della pubblicazione dell’album omonimo nel 2019. Nei selfie l’artista si ritrae con un completo intimo d’ispirazione bondage, svelando il corpo quasi nudo. Slip in pizzo, reggiseno nero con dettagli in pelle di Agent Provocateur e un cappello fetish con catena di Ruslan Baginskiy.

A 62 anni Madonna si mostra senza vergogna, del resto lei nella sua lunga carriera ha fatto della libertà di espressione un portabandiera. Chi non ricorda i suoi look iconici? La sposa di Like a Virgin, il famoso corpetto con le coppe a punta di Jean Paul Gaultier, il corvo di Frozen, il periodo da cowgirl, solo per citare alcuni suoi famosi momenti fashion. Adesso è una Madame X sexy e consapevole. Senza etichette, camaleontica e irriverente, ha rimesso Amelia Goldie al suo posto con tre scatti al naturale, dimostrando di avere ancora un corpo che parla benissimo da sé.

