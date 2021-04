Paola Turani dall’annuncio ai primi look: il premaman è sportivo

E’ una pagina Instagram colma di emozioni quella di Paola Turani in questo periodo. La modella ha svelato a fine marzo di essere in dolce attesa del primo figlio. Una gravidanza a lungo cercata, che ha portato nel tempo anche a tristezza e molta sofferenza.

L’infertilità

Paola Turani e il marito Riccardo Serpella ci hanno provato per otto anni a concepire un figlio, senza successo. Nell’autunno del 2020 si sono rivolti a un centro specializzato dove, a seguito degli esami, una gravidanza spontanea è stata giudicata impossibile per la loro coppia. Nell’ultimo video pubblicato adesso sui social ma registrato a gennaio, Paola parla con sincerità dei problemi che ha dovuto affrontare insieme a Riccardo. Dieci minuti in cui si mette a nudo, con lo scopo di sensibilizzare su un problema comune a molte donne che è però ancora un tabù.

La gioia inaspettata

A gennaio 2021, pochi giorni prima di iniziare il percorso assistito, Paola Turani è rimasta incinta naturalmente. Una notizia tanto inaspettata quanto meravigliosa per Paola e Riccardo, sposati da luglio 2019. E’ altrettanto emozionate il filmato della Turani girato nel momento in cui ha fatto il test di gravidanza, che ha poi avuto esito positivo. Seduta da sola sul pavimento del bagno la modella aspetta impaziente il risultato, per poi esplodere in un pianto liberatorio. Splendida con i famosi capelli mossi raccolti in una coda e un outfit casual firmato Adidas, nelle immagini Paola incarna la gioia di tutte le donne che sperano di poter avere un bimbo.

I primi look col pancino

Sono proprio gli outfit sportivi il comune denominatore di questi primi mesi di attesa di Paola Turani. Il pancino che inizia a spuntare è avvolto da felpe morbide e leggings fantasiosi, come quelli animalier di Calzedonia. Oltre ai pantaloni della tuta, all’influencer piacciono molto anche i jeans baggy, abbinati a top e maglioni crop, che mostrano il ventre arrotondato. Non manca il selfie in lingerie (Intimissimi) davanti allo specchio e c’è spazio anche per una proposta più elegante, che ruota attorno a uno splendido abito carta da zucchero di Atelier Emé. Tra gli alberi in fioritura con la chioma al vento e il vestito che svolazza Paola è splendida e serena mentre i suoi occhi sorridono alla vita, pensando al futuro che verrà.

