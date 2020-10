Le sorelle impegnate in uno shooting mozzafiato con addosso il beachwear della prossima collezione Me Fui

Per Cecilia e Belen Rodriguez l’estate è stata impetuosa e ricca di colpi di scena. Un nuovo amore per la più grande, che è felice con Antonino Spinalbese, una brutta crisi (poi rientrata) per la minore con Ignazio Moser. Ora che la bella stagione per quest’anno è da archiviare, loro già pensano alla prossima. E visto che sul piano amoroso è tutto sistemato per il meglio alle sorelle non resta che focalizzarsi sul al lavoro, posando con i costumi della nuova collezione Me Fui.

Belen Rodriguez e Cecilia hanno raggiunto la Puglia, per uno shooting rovente tra i trulli. Più sexy che mai, le due argentine concedono scatti ad alto tasso erotico. Le curve sinuose sono sottolineate alla perfezione dai costumi della nuova collezione del loro brand. Colori accesi, contrasti forti e linee che strizzano l’occhio agli anni ’90 sono i punti cardine delle proposte per il 2021.

Belen Rodriguez immersa tra tra gli ulivi dà il meglio di sè. In bikini arancione con fantasia tropicale copre il viso con le foglie e intanto regala un underboob bollente. Poi, appoggiata al muro ad occhi chiusi, si lascia ammirare con addosso un intero dai colori vitaminici che sottolinea tutte le sue forme. I costumi di Cecilia Rodriguez non sono certo da meno. Davanti allo specchio in bikini luccicante concede inquadrature piccanti. Poi sale tra i tetti dei trulli e con un due pezzi minuscolo mette in evidenza il lato b.

In coppia a bordo piscina, Cecilia e Belen Rodriguez sono strepitose. Distese languidamente sul pavimento si fanno immortalare in pose sexy. Poi, schiena contro schiena lanciano sguardi infuocati muovendosi con sensualità. I costumi sono i protagonisti, ma è impossibile non lasciarsi distrarre dalla bellezza delle due sorelle. E se questo è solo un assaggio, la prossima estate ne vedremo delle belle. Scoprine di più con la nostra gallery…

Related Posts