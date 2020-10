Georgina Rodriguez e Wanda Nara, sfida tra wag alla sfilata Louis Vuitton

Georgina Rodriguez e Wanda Nara sono due delle donne più spiate al mondo. La prima è la fidanzata di Cristiano Ronaldo, fa la modella e l’influencer. La seconda è la moglie di Mauro Icardi, di professione mamma e manager del marito. Seguitissime sui social le due hanno un altro punto in comune, oltre al compagno calciatore: la passione per la moda. Sia Wanda che Georgina non perdono occasione per mostrare i loro acquisti ai follower. Non solo gioielli, vestiti e borsette ma anche macchine di lusso, case da sogno, yacht, aerei privati.

Il bianconero Cristiano Ronaldo abita a Torino con Georgina Rodriguez e i 4 figli. Lei trascorre le giornate a occuparsi dei piccoli ma quando ha un evento mondano non è seconda a nessuno. Dal Festival di Sanremo al red carpet dell’ultima Mostra del Cinema di Venezia, la Rodriguez nelle occasioni ufficiali sfodera tutte le carte vincenti. Non è da meno Wanda Nara che tra comparsate televisive e appuntamenti sportivi si mette in mostra con estremo piacere. La sua cabina armadio milanese, zeppa di borse Hermès, è indimenticabile ma anche il nuovo armadio parigino (Icardi gioca nel Paris Saint-Germain) è invidiabile.

Con un interesse fashion così spiccato e un conto sempre aperto nelle boutique del lusso, non stupisce che sia Wanda Nara che Georgina Rodriguez siano state invitate alla sfilata primavera-estate 2021 di Louis Vuitton. Entrambe grandissime estimatrici del brand, si fanno ritrarre spesso con i capi e gli accessori col monogramma. Per prendere parte allo show Georgina è volata a Parigi (ovviamente col jet privato di CR7). Per l’occasione la Rodriguez ha optato per un trench della maison (4.500 euro) dalla fantasia inconfondibile. Una borsa rossa, sempre del marchio, e le pump Le Silla (485 euro) della stessa nuance completano il look infuocato.

Approccio più business per Wanda Nara, elegante signora con una camicia piena di loghi (1.200 euro) e dei pantaloni sartoriali beige. Per lei capelli biondissimi, sandali con platform e la minibag Nano Speedy (810 euro). Ben distanziate (le sfilate ai tempi del Covid sono così) sulle loro comode sedie Wanda e Georgina osservano le modelle in passerella e fantasticano su quali nuovi prodotti comprare per la prossima estate.

