La showgirl è più sexy mai durante lo shooting per Jadea

MORSO DELLA VIPERA pericolosamente sexy un voto al colore come lo indossa non per tutti 8.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

E’ una Belen Rodriguez in splendida forma, quella che ha condiviso il primo shooting dopo il lockdown. La showgirl, con il suo team di fedelissimi, ha scattato le foto per la campagna della lingerie Jadea, dando decisamente il meglio di sé.

Il ritorno alla normalità tanto auspicato da tutti, acquista per lei un sapore ancor più dolce perché le consente di non pensare alla crisi di coppia con il marito Stefano De Martino. Ritrovare gli amici di sempre (il suo parrucchiere Lollo, la sua truccatrice Cristina, il fotografo Joseph Cardo che la conosce così bene), seppur imbavagliati da mascherine sanitarie, è una gran gioia e una bella iniezione di positività. E davanti all’obiettivo Belen Rodriguez è più sexy che mai. Sguardi seducenti, posizioni ammiccanti e un fisico che definire invidiabile sarebbe riduttivo.

Su Instagram, l’argentina ha condiviso diversi momenti della giornata di lavoro. Trucco e parrucco, vestizione, posa davanti al fotografo e anche le pause. Durante una di queste, un momento piuttosto intimo: la mano di un uomo che le accarezza dolcemente i piedi. Si tratta di Mattia Ferrari: in questi giorni i due sono inseparabili (ma Belen ha già smentito la love story). L’intimità tra i due è palpabile, Belen Rodriguez è a suo agio e rilassata.

Sono anni che Belen è il volto della collezione Jadea. C’è la mutanda di pizzo, il reggiseno bianco, la lingerie in microfibra… Cambia il completo intimo ma la sua sensualità resta immutata. Belen Rodriguez buca l’obiettivo, non c’è crisi che può scalfire il suo sex appeal. La regina del gossip è tornata sul set: a parlare stavolta sono le foto.

